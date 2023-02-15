Иссык-Куль готовится к сезону

Первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев участвовал в расширенном заседании коллегии полномочного представительства Президента в Иссык-Кульской области.

Рассмотрены итоги социально-экономического развития региона в 2022 году, а также планы на текущий год.

Первый замглавы Кабмина обозначил основные направления деятельности, отметив инвестиционные и туристические возможности области.

По итогам заседания коллегии даны поручения. В частности, провести аттестацию глав сельских управ, заместителей акимов, разработать годовой План развития области в разрезе айыл окмоту и сёл, очистить ирригационные системы и подготовить их к весенним полевым работам, внедрить информационные системы «е-Кызмат», «Санарип аймак», «Infodocs». Кроме того, обеспечить продовольственную безопасность в регионе: на постоянной основе проводить работу по стабилизации цен на рынках и в магазинах; обратить особое внимание на продвижение проектов по экспорту конкурентоспособной продукции; предоставить 40 брэндов в рамках программы «40 районов — 40 товаров»; внести на рассмотрение инвестиционный паспорт области и подготовиться к туристическому сезону.

«Только эффективной работой мы сможем заслужить доверие населения и реально улучшить уровень жизни людей», — заключил Адылбек Касымалиев.

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