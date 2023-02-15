Делами завоевать доверие каждого жителя

Первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев участвовал в расширенном заседании коллегии полномочного представительства Президента в Нарынской области.

Рассмотрены итоги социально-экономического развития региона в 2022 году, а также планы на текущий год.

«Нарынская область может стать одним из центров экономического притяжения, если учесть, что регион богат полезными ископаемыми, имеются отличные условия для развития животноводства. При правильном управленческом подходе есть все возможности для динамичного развития и улучшения благосостояния граждан», — сказал Адылбек Касымалиев.

По итогам заседания коллегии первый зампред Кабмина дал ряд поручений, в частности, до 20 февраля представить планы развития сёл и айыл окмоту, в сфере животноводства и сельского хозяйства начать переход от количества к качеству, обратить внимание на развитие альтернативных направлений, таких как рыболовство, разведение племенного скота, экотуризм.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что для достижения поставленных задач нужна поддержка всего населения области. «Надо реальными делами завоевать доверие каждого жителя. Сосредоточьтесь на практических вопросах. Государство должно работать для людей», — заключил Адылбек Касымалиев.

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