Воспитывать на примере героев

Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов принял участие в научно-практической конференции среди высших учебных заведений на тему «Мужество воина сильнее крепости», состоявшейся в Военном институте Вооружённых Сил Кыргызской Республики.



На неё пригласили министров обороны, внутренних дел, здравоохранения, образования и науки, ректоров высших учебных заведений, ветеранов Вооружённых Сил, профессорско-преподавательский состав, курсантов и студентов.

Цель мероприятия — взрастить в каждом гражданине любовь к Родине, побудить подрастающее молодое поколение беречь и защищать Отчизну, увековечить память героев, погибших в Баткенских событиях, показать молодёжи примеры мужества и героизма героев кыргызского народа.

Госсекретарь отметил, что отвага военнослужащих на границах — это большой стимул для воспитания подрастающего поколения в патриотическом духе.

«Кыргызский народ всегда будет гордиться своими храбрыми, героическими сыновьями, защищающими Родину», — подчеркнул Суйунбек Касмамбетов.

На конференции представлены доклады на темы «23 февраля — День защитников Отечества», «Баткенские события 1999-2000 годов», «Защита Родины — священный долг».

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