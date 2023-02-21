Ждём туристов из Японии

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии Года Хидэки.
Они обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере образования, туризма, трудовой миграции.
Эдиль Байсалов подчеркнул важность активизации работы в сфере образования, выразив надежду, что в рамках международной стипендии Президента Кыргызстана «Эл умуту» многие ребята станут обучаться в университетах Японии. «Мы заинтересованы в целевом направлении наших студентов и специалистов для обучения в престижные высшие учебные заведения Страны восходящего солнца», — сказал он.
В свою очередь Года Хидэки подтвердил готовность к активизации сотрудничества. Он предложил более активно привлекать средства массовой информации, представителей туристических компаний Японии для информирования о туристическом потенциале Кыргызстана.
Дата публикации: 15:54, 21-02-2023
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