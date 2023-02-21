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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Ждём туристов из Японии


Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии Года Хидэки.

 

 

Они обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере образования, туризма, трудовой миграции.

 

Эдиль Байсалов подчеркнул важность активизации работы в сфере образования, выразив надежду, что в рамках международной стипендии Президента Кыргызстана «Эл умуту» многие ребята станут обучаться в университетах Японии. «Мы заинтересованы в целевом направлении наших студентов и специалистов для обучения в престижные высшие учебные заведения Страны восходящего солнца», — сказал он.

 

В свою очередь Года Хидэки подтвердил готовность к активизации сотрудничества. Он предложил более активно привлекать средства массовой информации, представителей туристических компаний Японии для информирования о туристическом потенциале Кыргызстана.

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Дата публикации: 15:54, 21-02-2023

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