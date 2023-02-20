Пожелания для соотечественников

В рамках официального визита в Республику Корея состоялась встреча делегации Жогорку Кенеша во главе с торага Нурланбеком Шакиевым с кыргызстанцами, пребывающими в этой стране.

Торага отметил, что встреча с соотечественниками — это одна из основных целей его поездки.

«За 30 лет независимости из-за безработицы и слабости экономики многие наши граждане были вынуждены уехать на заработки. На протяжении всего этого периода трудовые мигранты не только обеспечивают себя и свои семьи, но и оказывают всестороннюю поддержку нашей стране, внося огромный вклад в экономику Кыргызстана», — сказал он, добавив, что помимо трудовой деятельности тысячи юношей и девушек получают образование в Корее.

«Отрадно, что наряду с нашими работающими соотечественниками растёт количество студентов, учащихся в крупной индустриальной стране с одним из самых высоких показателей экономического роста. Учитывая, что Сеул — это ведущий финансовый центр Восточной Азии, у этого государства можно перенять множество передовых практик. В связи с этим я уверен, что вы ознакомитесь с современными достижениями Кореи и внесёте свой вклад в развитие нашей страны. Ведь если посмотреть на историю большинства развитых стран, то можно увидеть, что на их развитие большое влияние оказал международный опыт», — сообщил он.

Нурланбек Шакиев рассказал и о реализуемой в Кыргызстане государственной политике и проводимых реформах в сфере стабилизации экономики, повышения уровня жизни населения, обеспечения безопасности государства. При этом он остановился на нынешнем состоянии кыргызско-корейского сотрудничества и добавил, что отношения между двумя народами алтайского происхождения активно развиваются.

В рамках встречи некоторым кыргызстанцам вручены почётные грамоты и благодарственные письма за вклад в дело укрепления согласия между соотечественниками в Республике Корея и распространение кыргызской культуры. Нурланбек Шакиев привёл в пример успехи присутствующей на мероприятии Айсулуу Аширалиевой, избранной депутатом местного кенеша города Сеула.

«Пусть будет как можно больше юношей и девушек, которые благодаря своему упорному труду и успехам в работе смогли заслужить доверие иностранных граждан», — пожелал спикер.

Далее встреча продолжилась в формате «вопросов-ответов», обсуждены консульско-правовые и другие проблемные вопросы. В частности, отмечено, что существует множество препятствий при получении визы, переводе денег и отправке товаров.

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