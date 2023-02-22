Появятся «умные города»

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с заместителем председателя правления Евразийского банка развития Тиграном Саркисяном.



Они обсудили укрепление сотрудничества и взаимодействие по проектам, представляющим взаимный интерес.

Также на встрече подписан меморандум между Министерством цифрового развития и Евразийским банком развития о взаимопонимании и сотрудничестве. Документ поможет реализовывать проекты, в том числе совместные, имеющие важное значение для экономик и граждан стран евразийского пространства.

Стороны согласились развивать и укреплять сотрудничество по таким направлениям, как поддержка в разработке цифровых решений для госуправления и госуслуг в электронном виде в Кыргызстане, в сфере цифровой торговли, цифровой кооперации и цифровой трансформации лёгкой промышленности, зелёных технологий и экологического мониторинга, в области цифровой трансформации здравоохранения, миграции и туризма, развития «умных городов».

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