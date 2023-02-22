Дорожные артерии страны

Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев участвовал в итоговой коллегии Министерства транспорта и коммуникаций.



Он отметил, что развитие транспортной инфраструктуры — одно из приоритетных направлений работы Кабмина. «Значительная часть пассажирских и грузовых перевозок внутри страны осуществляется автомобильным транспортном. Учитывая данное обстоятельство, надо постоянно улучшать качество дорог, дорожную инфраструктуру и расширять дорожные сети. Особое внимание стоит уделить Баткенской области, где многие населённые пункты расположены в высокогорных и труднодоступных местах», — сказал он.

Бакыт Торобаев также обратил внимание руководителей и сотрудников центрального аппарата министерства на необходимость более тесного взаимодействия с мэриями Бишкека и Оша в части проектирования и строительства новых транспортных развязок и дорог. «Города динамично развиваются. С каждым городом здесь увеличивается как количество жителей, так и зарегистрированных автотранспортных средств. Если мы не займёмся вопросами проектирования и строительства транспортных развязок, альтернативных и объездных магистралей сейчас, пробки и заторы станут обыденным явлением. С учётом проблемы смога данным вопросом необходимо заниматься вплотную, прислушиваясь к мнениям урбанистов и экологов», — отметил Бакыт Торобаев.

В ходе заседания рассмотрена информация об исполнении Плана мероприятий по реализации Национальной программы развития до 2026 года и Плана антикризисных мероприятий Кабмина на 2022 год. Кроме того, обсуждены вопросы состояния и развития гражданской авиации, железнодорожной отрасли, хода строительства автомобильной дороги Север — Юг, реконструкции трасс Бишкек — Кара-Балта и Бишкек — Нарын — Торугарт (с 272 по 365 км), модернизации технической базы дорожно-эксплуатационных предприятий, разработки и реализации проектов в рамках государственно-частного партнёрства.

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