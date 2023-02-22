Наша родина — Кыргызстан

В Кыргызском государственном академическом театре драмы имени Абдумомунова прошёл городской фестиваль «Государственный язык — язык дружбы и единства», посвящённый Международному дню родного языка.

На праздничном мероприятии с приветственными словами выступили руководители и представители мэрии Бишкека, Бишкекского городского кенеша, Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте, Республиканского общества «Кыргыз тили», Ассамблеи народа Кыргызстана.

В фестивале приняли участие представители девяти этносов, проживающих в столице: кыргызы, русские, узбеки, дунгане, уйгуры, казахи, татары, азербайджанцы, карачаевцы. Они рассказывали о своей национальности на родном языке, показали на экране слайды с фото о национальностях с текстами на государственном и официальном языках, что вызвало интерес участников к информации.

Девиз городского фестиваля: «Хотя каждый из нас разных национальностей, у нас одно желание и одна страсть! Мир, дружба и единство между народами. Пусть наша молодёжь свободно говорит на своём родном языке и свободно владеет другими иностранными языками. Пусть на нашей прекрасной кыргызской земле будут мир и процветание! Наша Родина — Кыргызстан!».

Мероприятие завершилось праздничным концертом с участием представителей разных национальностей. Организатором выступила мэрия Бишкека совместно с Ассамблеей народа Кыргызстана.

Отметим, согласно месячному плану мероприятий по совершенствованию родного языка этносов, проживающих в Кыргызстане, приуроченному к Международному дню родного языка, утверждённому Кабинетом министров, в дошкольных и общеобразовательных организациях, детских школах искусств и спорта, домах культуры, муниципальных учреждениях и предприятиях столицы проведены различные мероприятия. Также праздник отметили в мэрии города, районных администрациях, структурных подразделениях, муниципальных территориальных управлениях, муниципальных предприятиях с участием работников, жителей города, представителей Ассамблеи народа Кыргызстана.

Наша справка. С 2000 года во многих странах мира отмечается День родного языка в целях сохранения и защиты языка каждой нации. Отмечается он и в нашей многонациональной Кыргызской Республике. По Конституции кыргызский язык — государственный, а русский — официальный язык. При этом представителям всех этносов гарантировано право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

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