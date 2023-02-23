Знак согласия

Прошлая неделя как началась с сенсации — выпуска из колонии Алмазбека Атамбаева на лечение, так сенсацией и закончилась — встречей в Дубае Садыра Жапарова с экс-президентами. И ещё некоторое время покипели страсти с поляризацией на сторонников и противников. Как выразился известный политолог Зайнидин Курманов: «Мы видим только начало политического процесса — инициативу Президента, её обсуждение в социальных сетях и СМИ. Видим разные суждения, оценки, конспирологические версии, характерные для всех плюралистических обществ. Детали, условия, механизмы нам пока не известны… Процесс предстоит нелёгкий, ибо примирение будет носить не только моральный, но и, наверное, юридический и политический аспекты».

Вот любопытно: примирение в обществе — это примирение экс-президентов? Или через примирение президентов может примириться, сплотиться, устремиться вперёд общество? С другой стороны, где нормальная сменяемость власти, без революций (переворотов, бунтов, мятежей), а только через выборы, там не может быть нужды в примирении. Однако что двигало Садыром Жапаровым? «Для солидарности народа я провёл встречу со всеми предыдущими президентами, усадив их за один стол… Были приготовлены национальные блюда… Ради будущего нации бывшие президенты забыли обиды и поддержали эту инициативу про общую встречу… Конечно, приехавшие один за другим прежние президенты высказывали своё негодование. Они изливали свои обиды. Но при этом признали свои недостатки и, самое главное, смогли простить друг друга… Давайте отложим в сторону все прошлые обиды, давайте забудем про корыстные интересы и будем думать об интересах всей страны… У меня нет ни личных интересов, ни личной обиды к каждому из предыдущих президентов. Но если мы хотим думать о будущем Кыргызстана, то следует ликвидировать «акаевщину», «бакиевщину», «атамбаевщину», «отунбаевщину», «жээнбековщину», «докансаевщину» и прочие «щины». И объединиться всем (сторонники не будут объединяться без объединения лидеров), чтобы думать о будущем страны», — из публикации Садыра Жапарова на своей странице в «Фейсбуке».

Если этот пост воспринимать буквально, складывается впечатление, что нынешний лидер поддался сиюминутным эмоциям. Потому что почти по каждому экс-президенту Фемида вынесла вердикты. И что же, их следует аннулировать? Глава пресс-службы Президента Дайырбек Орунбеков так прокомментировал эту встречу: «В своём заявлении Президент чётко обозначил причину общения с бывшими главами нашего государства. Об освобождении кого-либо из них от ответственности и прекращении уголовных дел, равно как и о возвращении в страну, речи не шло. Наоборот, было заявлено, что главной целью встречи послужило укрепление единства народа путём решения проблем регионализма и трайбализма, разъединяющих наш народ со времён обретения независимости. Президент не зацикливается на прошлых обидах, не обвиняет кого-то. Он выполнил свой долг перед историей и будущими поколениями. Президент призывает народ к единству. Нельзя разделять народ на чьих-то сторонников, тем самым создавая напряжение в обществе».

Но задела его же фраза: «Да, у каждого президента, который когда-то руководил Кыргызстаном, были как хорошие, так и плохие стороны. Все работали и старались для государства и народа. Вместе с тем они допускали ошибки, мы о них знаем. Однако всё это уже история…»

История? Для родных погибших 7 апреля 2010 года курсантов Академии МВД Эдиля Танырбашева и Никиты Куща история? Для них это было, как вчера. Ещё утром 7 апреля стало известно, что у здания «Форума» митингующие захватили оружие спецназа «Альфа». И вооружённая толпа пошла на площадь к Дому правительства. Зная, что нападавшие в Таласе до полусмерти избили министра внутренних дел, в самое пекло митинга посылают молодых курсантов, у которых не было оружия для самообороны. Сначала в плотный курсантский строй из толпы бросили гранату, а затем накинулись на них и били нещадно кулаками и ногами. Когда Никита получил от осколка ранение в ногу, то попытался встать, но его затоптала и забила насмерть разъярённая неуправляемая толпа. Этот момент был показан по ТВ.

После побоища два будущих офицера, которые должны были обеспечивать правопорядок в стране, не выжили. А более 50 курсантов получили травмы.

За два месяца до гибели Никита подарил матери открытку: «Лишь тобою я счастлив и тебя не заменит никто. Ты одна меня ценишь и любишь, и одна понимаешь, за что». Лидия Кущ уже после трагедии рассказывала СМИ, что «следствие даже через полгода не продвинулось ни на шаг. Следователи признаются, что знают, кто убивал курсантов, их лица на фото и видео. Но в милиции говорят, что у них руки связаны, — они не могут задержать их, ведь это герои».

И сестра курсанта Эдиля Танырбашева Айнура говорила, что следствие дважды приостанавливали в связи с тем, что не могут найти тех, кто убил брата.

Хотите ещё из истории? Как признался Аркадий Дубнов: «Скажу здесь, что у меня к Бакиеву личный счёт. Его брат Жаныш — жестокий убийца, на нём кровь моего друга. В прошлом известного политика Медета Садыркулова, задушенного и сожжённого 13 марта 2009 года. Я выступал свидетелем по делу о его убийстве».

Можно добавить, что тогда же в городской газете на первой странице появилось фото, на котором пепельные силуэты — всё, что осталось от трёх трупов: Садыркулова, Слепченко и их водителя. Невозможно даже вообразить их мученическую смерть от палача Жаныша Бакиева. И мученические страдания на всю жизнь их родных и близких.

Орунбаев считает: «Вместо того чтобы поддержать благие намерения главы государства, мы на все лады обсуждаем и смакуем президентскую встречу».

А вот мнение Феликса Кулова: «Многие поднимают вопрос, может ли простить народ. Вопрос этот чисто риторический и нереализуемый на практике. Проклясть или простить могут отдельные люди или группы людей, но чтобы весь народ… Таким образом остаётся только одно: ожидать окончательного судебного вердикта. Ведь процесс и расследование уголовных дел по Атамбаеву ещё не закончены, а Курманбек Бакиев, его сын, брат и некоторые из их сторонников, как известно, приговорены к длительным срокам лишения свободы».

И хочется кому-то или нет, эта встреча в Дубае затронула мысли и чаяния многих и многих кыргызстанцев. В качестве ремарки. Президент Садыр Жапаров весьма редко изъясняется на русском (официальном) языке.

Но в данном случае, наверное, можно было дать рядом со своим постом на кыргызском и высказывание на русском. Это же трепетная тема: прощать — не прощать, и всех экс-президентов скопом или каждого в отдельности. Потому что при очередных в прошлом революциях (переворотах) страдали представители всех национальностей. От мародёрства, вандализма, краж, избиений… Люди даже сплотились через соцсети для отпора от посягательств на их собственность.

Никому не нужна нестабильность. Но и забыть о таком прошлом тоже мало кто способен. Что касается международного опыта, академик, экс-спикер парламента Абдыганы Эркебаев приводит такие примеры:

«Можно упомянуть национальное примирение в Испании после смерти диктатора Франко, мирное соглашение оппозиционной «Солидарности» и официальных властей в Польше, амнистию руководителей ГКЧП в СССР, а также лидеров антиельцинского движения 1993 года, освобождение или смягчение вины бывших президентов Южной Кореи. Я в своё время публично обращался (в 2002 году) к Аскару Акаеву и председателю Верховного суда Нэле Бейшеналиевой освободить из тюрьмы Феликса Кулова и Азимбека Бекназарова; в 2017 году — к Сооронбаю Жээнбекову о пересмотре дел Омурбека Текебаева, Камчыбека Ташиева, Садыра Жапарова, Бекболота Талгарбекова, Бектура Асанова…

То, что произошло в Дубае 17 февраля, — действительно историческое событие, имеющее прежде всего политическое значение. Однако для справедливого решения этого вопроса необходимо предпринять по крайней мере ещё два шага. Во-первых, Акаев, Бакиев, Атамбаев каждый персонально или коллективно должны обратиться к народу с просьбой о прощении либо с покаянием. Во-вторых, и в этом я согласен с Феликсом Куловым, окончательную точку в отношении виновных и осуждённых экс-президентов должны поставить органы правосудия. Иначе вопрос может носить только морально-политический характер».

А вот Кулов: «То, что бывшие между собой разобрались, их личное дело. И это надо приветствовать. Более того, они показали пример для своих сторонников. Много их или мало, есть они или нет, имеют ли влияние на массы и могут ли повести людей на баррикады — это вопрос второстепенный (выскажу своё мнение — никто за них на баррикады не пойдёт). Главное — в самом примере для общественности».

А что действительно сейчас важно предпринять ради национальной консолидации и стабильности в стране, академик Эркебаев, ряд политиков, экспертов считают: необходимо решить другой важный вопрос, стоящий сейчас в центре внимания общественности. Речь о задержанных в связи с событиями вокруг Кемпир-Абадского водохранилища: «Лично я рад окончательному решению сложных пограничных вопросов с братским Узбекистаном и недавнему успешному государственному визиту Президента Шавката Мирзиёева.

Поэтому полагаю, что, поскольку вопрос уже решён, надо освободить всех задержанных по этому делу, особенно женщин, проявив гуманность и терпимость к иному мнению. Такой добрый шаг ещё больше способствовал бы укреплению стабильности и единства в стране, а также стал бы логичным продолжением позитивных событий в Кыргызстане», — считает Эркебаев.

И как не прислушаться к мнению таких почтенных наших граждан, прошедших огонь, воду и медные трубы и тем самым завоевавших право подсказывать нынешней власти, как ей следует поступать.

Геннадий КУЗЬМИН.

Фото из интернета.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Информационное агентство «Кабар» обратилось к Президенту Садыру Жапарову с просьбой прокомментировать широко обсуждаемое событие — его встречу в Дубае с бывшими президентами страны.

— Прежде чем собрать всех за одним столом в Дубае, мы сперва здесь, в Бишкеке, усадили за одним столом Сооронбая Жээнбекова и Алмазбека Атамбаева и смогли помирить их. Они помирились, простили друг друга и разошлись с миром. После этого мы собрали всех бывших президентов. Конечно, перед встречей мы говорили с каждым из них отдельно и обговаривали предстоящую встречу в Дубае. Но мы не говорили им друг о друге. Это правда. Был риск того, что если они узнают, что во встрече будут участвовать все, то кто-то может не приехать. Но ведь у нас ничего нельзя утаить. В Кыргызстане всё прозрачно. Среди них, оказывается, были и те, кто заранее знал, что намечается встреча всех президентов. Несмотря на это, на встречу приехали все.

Разговор начал я. «Уважаемые, прежде чем приступить к главным вопросам, хотел бы вам кое-что сказать. У кыргызских политиков есть привычка распространять ложь. К сожалению, ложной информации и народ верит с лёгкостью. Обо мне на протяжении 13 лет ходили слухи о том, что я получаю деньги от Бакиевых и намереваюсь организовать революцию. Также, что я якобы получил 10 млн долларов от Сооронбая Жээнбекова и с помощью этих денег участвовал в выборах. Говорили, что я завишу от вас. Сейчас мы находимся на благословенной земле, где ступала нога самого пророка. Если я у кого-то из вас брал деньги, то скажите об этом прямо здесь», — обратился я и получил отрицательный ответ.

«Я в ответе только перед Богом и перед народом. С Божьей помощью обычный народ привёл меня к власти. Поэтому я прошу вас быть далёкими от мыслей, что я имею какие-то обязательства перед кем-то здесь сидящим. Причина того, что я вас всех собрал, одна — это прийти к миру и согласию. Если среди лидеров нет мира и единства, то тяжело его достигнуть и среди обычных граждан. Поэтому призовите всех ваших сторонников к миру и согласию. Правду сказать, я не нуждаюсь в поддержке ваших сторонников. Мне достаточно и 80 процентов поддержки народа, чтобы отработать свой президентский срок. Но остальные 20 процентов делятся на «бакиевских» и ещё кого-то там. Давайте будем только кыргызстанскими. Сами видите, в мире сейчас тяжёлая ситуация. Кыргызстан только начал вставать на ноги. В прошлом году в экономическом плане были хорошие сдвиги. В этом году будет ещё лучше. А в следующем будет в пять раз лучше. Мы начали реализацию проектов века, таких как строительство железных дорог и крупных ГЭС. Мы должны претворить в жизнь эти проекты. Только тогда у Кыргызстана будет светлое будущее. Даст Бог, будем сильной страной», — сказал им я.

После меня по старшинству слово взял Аскар Акаев. После него говорили остальные. В целом все они поддержали мою инициативу о мире, согласии и единстве. Все бодро сидели на протяжении четырёх часов и только потом разъехались.

— Отдельные лица упрекают вас в том, почему вы вместо того, чтобы задержать осуждённого Бакиева, наоборот, встречаетесь с ним.

— Да, он судим. За 13 лет наша Генеральная прокуратура, оказывается, всего четырежды обращалась к Беларуси с просьбой выдать его. Все четыре раза они отказались это сделать. Если говорить о нашей встрече, то у нас самый главный закон — это Конституция. Конституция — отец всех законов. В 66 статье Конституции говорится, что Президент обязан поддерживать мир и согласие между народом и государственной властью. Я исполняю свои обязательства. Если говорить о его привлечении к ответственности, то каждый человек в ответе перед Богом, перед историей, перед законом.

— В своём посте в социальной сети вы призвали к прощению. В чём смысл этого поста? Или давайте прямо задам вопрос: вы хотите привезти Курманбека Бакиева в Кыргызстан?

— Многие пишут, что главной целью этой встречи было именно возвращение Бакиева. Если бы мы хотели привезти Бакиева, то провели встречу в Бишкеке, а не в Дубае. Кроме Бакиева остальные могут приехать в Бишкек. По Бакиеву есть решение суда. Если он приедет, он должен быть арестован. Мы должны подчиниться решению суда.

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