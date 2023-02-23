Неправительственные некоммерческие организации Кыргызстана: помощь или угроза безопасности?

В конце 2022 года администрация Президента вынесла на общественное обсуждение проект закона «О некоммерческих неправительственных организациях». Что тут началось! Больше всего всполошились, конечно же, сами представители НПО, назвав новый проект угрозой демократическим ценностям правового государства. Давайте посмотрим, что же именно напрягло деятелей из фондов и прочих организаций.



По мнению авторов, законопроект обеспечит прозрачность деятельности НКО, структурирует их. Например, в справке-обосновании так и пишется: «Документ разработан в целях обеспечения открытости, публичности деятельности некоммерческих организаций, в том числе структурных подразделений иностранных некоммерческих организаций». Государство хочет, чтобы НПО и НКО проходили регистрацию в Министерстве юстиции. На сегодняшний день невозможно подсчитать точное количество неправительственных организаций, так как их государственная регистрация является необязательной. Если данный закон примут, то госорганы будут иметь право: запрашивать у органов управления некоммерческой организации их распорядительные документы; запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности НПО у органов государственной статистики, налоговых органов и иных органов государственного надзора и контроля, а также у кредитных и других финансовых организаций; направлять своих представителей для участия в проводимых некоммерческой организацией мероприятиях; проводить проверки соответствия деятельности НКО, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным её учредительными документами, в порядке, установленном уполномоченным органом.

Простым языком, данные организации станут сдавать ежегодные финансовые отчёты, проходить проверки и надзор государства. Что же напугало так называемые народные добровольные объединения? Отчётность?

Прозрачность? Подконтрольность? Вмешиваются ли неправительственные организации в политическую жизнь страны? Что грозит фондам и другим организациям в случае принятия законопроекта в данном виде?

На эти и другие вопросы попытались найти ответы эксперты и представители гражданского общества на круглом столе «От политизации к социализации: изменит ли новый законопроект об НПО деятельность гражданского сектора в Кыргызстане», организованном Центром экспертных инициатив «Ой Ордо» и Международной ассоциацией ветеранов спецподразделения «Альфа» Кыргызской Республики.

По словам экспертов, на сегодняшний день численность неправительственных организаций — минимум 20 тысяч объединений, по другим данным, доходит до 33 тысяч. В стране количество зарегистрированных НКО резко отличается от существующих на самом деле. Помнится, в бытность депутатства Евгении Строковой представители НПО крайне негативно относились к её деятельности — это и понятно, ведь она стала одной из первых инициаторов разработки законопроекта о регулировании финансирования неправительственного сектора.

Политолог Игорь Шестаков отмечает, что в мартовских событиях 2005 года ключевая деятельность НПО оказалась очевидна. Классический пример — небезызвестный Фонд Сороса, который работает вроде бы на благо государства, но в то же время поддерживает риторику западных ценностей, которые в нашем Центральноазиатском регионе имеют сомнительную оценку. После развала Советского Союза первый офис Сороса открылся именно у нас в 1993 году. Он неоднократно навязывал своё видение на наши общественно-политические события в стране, не пытаясь скрыть своё направление. Самое парадоксальное, что НПО с иностранным финансированием запрещены на самой территории США и считаются угрозой безопасности страны. Но почему-то, как только законопроект в Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение, первым выразило свою обеспокоенность именно посольство США. Получается, что можно им — нельзя другим?..

Именно Алмазбек Атамбаев не подписал первый законопроект об НПО, потому что он имел так называемые шероховатости.

— Сегодняшний документ более структурированный и доработанный. Наш закон был мягче, мы хотели ввести только финансовую отчётность, но и он наделал много шума, — считает Евгения Строкова.

По словам экс-депутата, не все НПО оказывают влияние на политическую жизнь страны, есть и вполне себе нейтральные, которые тихо-мирно занимаются общественной деятельностью на благо определённой системы, даже те, которые финансируются из-за рубежа. Тем не менее государство должно знать, откуда и на что выделяются деньги неправительственным организациям. Евгения Строкова сама учредитель общественного фонда «Евразийское поколение», но считает, что если нечего скрывать и организация работает честно, не нанося вреда стране, то инициируемый закон не испугает его учредителей.

Эксперт по вопросам безопасности Динмухамед Алмамбетов считает, что так называемые «волонтёры», которые якобы дарили нашим молодым людям английский язык в середине 1990-х годов, на самом деле вели тайную деятельность, которая в итоге привела к политической нестабильности в стране. По его словам, необходимо уделить внимание внутренним общественным организациям, которые борются с коррупцией и ратуют за реформу в государственных органах. Они, как правило, финансируются на средства отечественных активистов. Их работу следует стимулировать, так как они работают на благо страны.

Если проанализировать структуру общественных неправительственных фондов, финансируемых из-за рубежа, в их офисах работают наиграмотнейшие специалисты, которые знают законы, юриспруденцию, ораторское искусство и основы нейролингвистического программирования (НЛП). Они проходят различные тренинги, как на родине, так и за рубежом. Именно благодаря таким специалистам идёт активное воздействие на самый главный актив страны — молодое поколение.

Есть и иное мнение. Например, руководитель объединённого общества «Бишкекский женский центр» Гульнара Айтбаева считает, что если Фонд Сороса и вмешивается во внутреннюю политику страны, то не так активно, как помогает гражданскому обществу и активистам. Она одной из первых получила грант в размере $3 тысяч на развитие своего объединения и благодарна ему за стимулирование её деятельности.

Возникает вопрос: разве мы не можем решить наши социальные проблемы сами? Неужели обязательно обращаться за помощью к международным фондам? Почему государство не может обеспечить нужды женщин, людей с ограниченными возможностями и других? По словам Гульнары Айтбаевой, в нашей стране очень хорошо этими вопросами занимается Министерство труда и социального развития. Они на госуровне могут выделить средства для развития и поддержки подобных организаций. Но присутствуют жёсткий аудит и контроль за рациональным расходованием средств и требуется отчёт за каждый тыйын. Это почему-то отпугивает.

— Сегодня неправительственные организации играют немаловажную роль в секторах здравоохранения и образования и в строительстве социальной инфраструктуры. Представители НПО и НКО активно принимают участие в законотворческой деятельности государственных органов. Они вносят большой вклад в развитие демократии, но имеются некоторые организации, ведущие деструктивную деятельность, направленную на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране. В проекте закона, предложенного администрацией Президента, госорганам даётся право контролировать и принимать участие в любом собрании представителей неправительственной организации. При этом я считаю, что госорганы не должны способствовать ограничению работы НКО, но в то же время не допускать деструктивной деятельности данных организаций, — отмечает экс-депутат ЖК Ыргал Кадыралиева.

Руководитель Международного фонда «Люди мира» Алишер Ташматов считает, что часто гражданские активисты помогают государству, а не оно им. Во время пандемии именно волонтёры и представители фондов оказывали наибольшую поддержку нуждающимся. Он считает, что надо изучить деятельность каждой неправительственной организации и структурировать их для того, чтобы выявить, кто реально занимается социальной поддержкой населения, а кто ведёт подрывную политическую деятельность. Есть определённые силы, которые, прежде чем давать грант или кредит, начинают диктовать госорганам, чтобы они увеличили стоимость той или иной услуги или товара. То есть население страны получает очередное повышение или изменение в сфере образования. Вспомнить хотя бы предложение о введении в школьную образовательную программу 12-летнего обучения, которое обещает проспонсировать Азиатский банк развития. Для чего ему так печься о нашей образовательной системе? Благо проект отложили на неопределённый срок.

— У нас люди очень сплочённые и во время бедствий могут быстро организоваться и объединиться для помощи нуждающимся. Обыкновенные, простые люди. Я считаю, что государству необходимо поддерживать гражданский сектор — дружинников, волонтёров, активистов, помощь которых бесценна, — считает Алишер Ташматов.

Во многих семьях происходит идеологический хаос, родители имеют одну точку зрения, а дети совершенно противоположную. По словам политического обозревателя Зарины Уметалиевой, сегодня отец может работать в госструктуре, мать — в НПО, а ребёнок учится в американском университете. Да, стоит признать, что есть НПО, которые помогают, например, в сфере здравоохранения, но как только поступает сигнал, они объединяются с другими организациями как по щелчку, их единение и одинаковый ход мыслей наводят на определённые подозрения.

— Социальные сети — барометр нашего общества. И удивительно, когда неправительственная организация, нацеленная на помощь животным, при определённой атаке на какую-то страну или организацию вдруг начинает объединяться с другими фондами и вести одинаковую риторику как под копирку. Это и есть информационная война. У нас должны в первую очередь преобладать государственные интересы, поддерживающие республику, — считает Зарина Уметалиева.

Политический обозреватель Наталья Крек считает, что те, кто на самом деле занимается социальной сферой, спокойно воспримут законопроект. Если они помогают бездомным животным, то сдадут отчёт, им бояться нечего. Проблему раздувают те НПО, которые прикрываются одной, а занимаются совершенно другой деятельностью. Видимо, им есть что скрывать?

В секторе неправительственных организаций, по неофициальным подсчётам, числится около 300 тысяч человек. Это немалая часть населения страны. Безусловно, нужны регулятивные функции государства и гражданский сектор, влияющий на законотворческие процессы в стране, но необходимо следить за тем, кто и чем занимается. Иностранный агент должен отчитываться за свою деятельность перед государством.

Недавно Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение о создании рабочей группы по доработке проекта закона «О некоммерческих неправительственных организациях». В состав рабочей группы вошли как представители государственных органов, так и тех самых НПО. Президент поставил задачу до 1 июня 2023 года доработать закон и вынести его на общественное обсуждение. Что именно предложат специалисты, вызывает особый интерес. Одобрят ли дополненный закон, или он опять отправится в виртуальный шкаф пылиться до следующего воскрешения?

Дарья НЕСТЕРОВА.

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