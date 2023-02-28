Основа национальной идеологии

В Караколе состоялся третий республиканский общенациональный форум «Благословенный народ и священный Иссык-Куль».



Мероприятие проведено в рамках реализации Указов Президента «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности», «О дополнительных мерах по всестороннему изучению и популяризации трилогии эпоса «Манас» (эпосы «Манас», «Семетей», «Сейтек») — бесценного духовного наследия кыргызского народа», «О национальной традиции» и «О Концепции развития гражданской идентичности «Кыргыз жараны» в Кыргызской Республике».

Национальный форум начался с ознакомления с выставкой ремесленников Иссык-Кульской области и театрализованным прологом «Даанышмандар сїзгєн — Ак Кеме». Выступая на мероприятии, государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов отметил, что вышеперечисленные указы Президента Садыра Жапарова — это государственные документы, составляющие основу национальной идеологии. Госсекретарь подробно рассказал участникам форума о легендарных личностях, родившихся в Иссык-Кульской области. Также заслушаны доклады ряда научных работников. Завершился форум концертной программой.

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