«Алмаз» верен традициям

Свои километры здоровья представители столичного клуба любителей бега и быстрой ходьбы недавно посвятили заслуженному тренеру СССР по вольной борьбе, динамовцу Александру Ивановичу Ремезову. В своё время он был не последним спортсменом-легкоатлетом. Более того, довольно активно выступал даже за сборную команду Киргизской ССР на различных международных соревнованиях. Возможно, и в этом виде спорта как наставник он добился бы не меньших успехов, как в вольной борьбе.

В Ботаническом саду в честь именитого тренера алмазовцы стартовали уже в 15-й раз. Председатель ДФСО профсоюзов республики Владимир Лецкий (в прошлом борец-вольник, воспитанник А. Ремезова) заметил, что его наставник был «…не последним молодцом в стране отцов…» Первые мастера спорта СССР и мастера-международники — его воспитанники, а он сам — первый заслуженный тренер Союза, подготовивший почти тридцать мастеров и двух мастеров спорта международного класса.

Первые шаги наставничества

После демобилизации А. Ремезов в 1963 году поступил в Киргизский государственный институт физкультуры. Вскоре, выполнив норматив мастера спорта СССР, перевёлся на заочное отделение и тренировал атлетов-вольников. Воспитанники Александра Ивановича одними из первых в Киргизской ССР удостоены звания мастеров спорта огромной страны и присвоения им почётного звания мастеров-международников. Первым стал одарённый атлет Владимир Соколов. На юношеском чемпионате планеты в 1972 году в Токио он завоевал медаль высшей пробы, первую в истории кыргызского спорта. Через несколько лет фрунзенец Александр Мишуров стал лидером в юношеской вольной борьбе и за короткое время — двукратным чемпионом СССР, Европы и планеты среди сверстников. Затем не менее именитый борец-вольник Михаил Костопуло добился победы на чемпионате Европы в 1968 году, посланник нашего горного края выполнил норматив мастера спорта международного класса, а мэтр вольной борьбы — звания заслуженного тренера СССР.

Главное — не щадить себя

Коллеги по спортивному цеху завидовали А. Ремезову, но тем не менее уважали и в то же время недолюбливали именитого тренера. Он же, не замечая столь пристального внимания к себе и никчёмной суеты, как локомотив, тянул и продвигал вперёд новшества в подготовке классных атлетов. Но борьба за отстаивание новаторской методики в подготовке борцов всё же сказалась на его здоровье. Автору этих строк довелось несколько раз общаться с А. Ремезовым на беговых дорожках Ботсада, где состязались алмазовцы.

Уже заметно больной, не расставаясь с тростью, работал в спортобществе «Локомотив», проводил тренировки по лёгкой атлетике для очередного поколения борцов. Да-да, по лёгкой атлетике. Именитый наставник был убеждён, что без тренировок в беге на средние дистанции невозможно подготовить отменного борца. Будучи достаточно опытным легкоатлетом, Александр Иванович так подбирал дистанции для своих воспитанников, чтобы финишировать приходилось бегом в гору и с ускорением. Тренер «привязывал» минуты борьбы на ковре к последним метрам дистанции у бегунов. Последние минуты поединка в борьбе самые трудные. В это время необходимо собраться и заработать нужные очки. Здесь и пригодятся борцам навыки бега в гору. Надо отметить, что воспитанники Александра Ивановича соревновались в беге с лидерами клуба, особенно на последних метрах дистанции. Тренер же, как и в прежние годы, налегал на «физику» и силовую выносливость атлетов. А успехи и победы на соревнованиях непременно будут. А. Ремезов говорил: «Талант -1% успеха, а труд — остальные 99%».

В нашей горной стране немало именитых спортсменов и наставников. Имя Александра Ивановича Ремезова, пожалуй, наиболее известно среди прочих. И показательно, что бюст наставнику установили на собранные средства его бывшие воспитанники.

Сергей СЯЧИН.

Фито автора.

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