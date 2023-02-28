Восстановление мирной жизни

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров посетил Баткенскую область.



Он ознакомился с качеством новых жилых домов, построенных взамен разрушенных во время трагических событий 14-17 сентября 2022 года на кыргызско-таджикской государственной границе. Сейчас из 418 зданий завершено строительство 332. Оставшиеся 86 жилых домов скоро достроят. «К марту планируется закончить возведение всех зданий. Этот вопрос находится непосредственно на контроле у Президента Садыра Жапарова. После завершения всех работ в домах установят всю необходимую мебель и бытовую технику», — сказал Акылбек Жапаров.

Он также встретился с местными жителями. Глава Кабмина сообщил, что все социальные объекты сдадут к сентябрю. «В ближайшее время начнётся возведение детских садов, общеобразовательных школ и больницы. Что касается ирригационных и сельскохозяйственных работ, строительства производства, гидроэлектростанций в регионе, то и этим вопросам уделено самое пристальное внимание», — сказал он.

Акылбек Жапаров заявил, что сейчас укрепляются армия и государственная граница. «Закуплено и доставлено в страну необходимое вооружение. Теперь у нас есть чем защитить своих граждан от тех, кто не хочет жить мирно», — сказал он.

Глава Кабмина также отметил, что пограничный вопрос с Узбекистаном решён, теперь урегулируется ситуация с Таджикистаном.

Также он провёл заседание Государственной комиссии по восстановлению и развитию административно-территориальных единиц, повреждённых и разрушенных в результате вооружённого конфликта в Баткенской и Ошской областях. Выступая перед собравшимися, он заявил, что необходимо в сжатые сроки завершить уточнение списков пострадавших, разработать Положение о порядке возмещения ущерба и в короткие сроки начать выплату компенсаций.

Кроме того, Акылбек Жапаров поручил соответствующим государственным органам внести предложения по проведению кыргызско-китайского и кыргызско-узбекского бизнес-форумов в Баткенской области, отметив, что регион должен стать эпицентром динамичного развития экономики и притока инвестиций. «За два года область дважды пострадала от пограничных конфликтов. Несмотря на это, мы смогли восстановить разрушенное. Должен быть мир. Президент Садыр Жапаров намерен и далее оказывать всестороннюю поддержку региону. Мы должны приложить все усилия для его процветания и развития», — сказал Акылбек Жапаров.

Он отметил, что сейчас там ситуация непростая, и для надлежащего восстановления необходимо, чтобы государственный бюджет был достаточным, поэтому продолжится работа по активному внедрению контрольно-кассовых машин.

Акылбек Жапаров также встретился с предпринимателями региона. Он сообщил, что государство оказывает поддержку в восстановлении пострадавшего в ходе прошлогодних событий бизнеса. «Министерство финансов работает над заключением договоров с каждым пострадавшим бизнесменом для предоставления льготных кредитов. С другой стороны, предприниматели должны уделить особое внимание развитию сельского хозяйства, особенно садоводству, в приграничных регионах. Для этого целесо-образно принять совместное решение и посадить везде одинаковые плодоносящие фруктовые деревья», — сказал Акылбек Жапаров.

Следует отметить, что бизнесменам, понёсшим убытки, предоставляется единовременная компенсация в размере 300 тысяч сомов, а также кредит на пять лет под 1%.

Полномочный представитель Президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев сообщил, что из 269 индивидуальных предпринимателей 79 оказана матпомощь. Всего выплачено уже 23,7 млн сомов.

Глава Кабмина добавил, что государство поможет развитию системы капельного орошения в регионе. А акиму-главе Лейлекской районной государственной администрации поручено внести предложения с необходимыми расчётами по посадке деревьев на площади 500 га.

В ходе поездки Акылбек Жапаров вручил служебные автомашины акиму Кадамджайского района, мэрам Сулюкты, Кызыл-Кии и Баткена. На авто установлена система GPS, они стоят на контроле. Напомним, что 90 машин марки Chevrolet Captiva закуплены Управлением делами Президента для районов страны. Сейчас, согласно поручению Президента, обновляется служебный транспорт. Использование некоторых устаревших машин стало невозможным, так как расходы на их ремонт выше, чем само использование.

Кроме этого, Акылбек Жапаров посетил птицеферму бизнесмена Матиса Надырова, погибшего во время приграничного конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе. Она находится в села Ак-Сай Баткенского района. В результате событий предприятию нанесён ущерб в 40 млн сомов. Решением Кабмина аннулирован кредит в размере 9 млн сомов, выданный ранее погибшему хозяину. Сейчас его сын Адилет Абдувалиев получил льготный кредит в размере 30 млн сомов на покупку оборудования для восстановления птицефермы.

Акылбек Жапаров сказал, что государство уделяет особое внимание предпринимателям. «Продолжить дело отца — большая честь для сына. В дальнейшем продукция фабрики — яйца и куриное мясо — должна реализовываться не только в Баткенской области и по республике в целом, но и экспортироваться в страны Центральной Азии. Государство в этом вопросе окажет необходимую поддержку», — сказал он.

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