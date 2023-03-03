Что нового в Иссык-Кульской области

Президент Садыр Жапаров посетил с рабочей поездкой Иссык-Кульскую область. Здесь он ознакомился с проектами по реконструкции автодороги Балыкчи -Барскоон и модернизации международного аэропорта «Каракол».

Как известно, по поручению главы государства в 2021 году началась реконструкция дороги международного значения «Балыкчи — Боконбаево — Каракол» II технической категории, в том числе участка Балыкчи — Барскоон.

Министр транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев рассказал о проделанной работе на этой автодороге и о планах — в текущем году намечено завершить земляные работы, провести укладку асфальтобетонного покрытия, установить ограждения, построить мосты. Ремонт на трассе по южному берегу озера Иссык-Куль не проводился с момента строительства данной дороги более 50 лет назад, в связи с чем изношенность дорожного покрытия достигла крайней степени, при этом автотрасса имеет большое значение в обеспечении качества жизни местного населения. Отметим, что впервые подобным масштабным проектом по реконструкции автодороги руководит Ассоциация дорожников Кыргызстана, куда входит более 25 отечественных компаний.

Президент Садыр Жапаров поручил завершить все работы в установленные сроки, при этом подчеркнул важность уделения повышенного внимания качеству автомобильной дороги.

Далее глава государства посмотрел, как идёт модернизация аэропорта «Каракол». На сегодняшний день завершены земляные работы по разработке котлована и выполнены бетонные работы по заливке фундамента нового здания аэровокзала. На следующем этапе сделают обратную засыпку основания.

Планируется оснащение светосигнальным оборудованием для ночного приёма воздушных судов.

Прорабатывается вопрос по удлинению взлётно-посадочной полосы для возможности принятия среднемагистральных воздушных судов, широко используемых в международных пассажирских авиаперевозках. С завершением реконструкции у нового аэропорта появится возможность принимать большие воздушные суда из зарубежных стран, тем самым увеличится туристический поток в регион.

Президент Садыр Жапаров дал ряд поручений и призвал не сбавлять темпы работы, а также отметил важность полного избавления от коррупционных схем при проведении процесса закупок. Глава государства подчеркнул, что завершение реконструкции дороги на южном берегу Иссык-Куля благотворно скажется на социально-экономических факторах развития региона. Также новый аэропорт позволит значительно увеличить поток иностранных гостей в Кыргызстан, тем самым развивая туристическую отрасль страны.

Садыр Жапаров далее открыл Дом правосудия в Караколе. Впервые в истории судебной системы Кыргызстана открывается Дом правосудия, в одном здании которого расположатся Иссык-Кульский областной, Каракольский городской и Иссык-Кульский административный суды. Через размещение ряда местных судов в одном месте решены многие вопросы, высвобождены ранее используемые здания. Ранее данное здание использовалось как общежитие (казарма) на 500 мест для солдат-пограничников, а в сентябре 2021 года начат его капитальный ремонт под Дом правосудия.

В своём выступлении глава государства отметил это мероприятие как очень важное событие в судебной системе страны. С этим Домом правосудия связывают большие надежды, он должен стать началом значительных изменений в судебной системе.

«Более 50 лет спустя, сегодня здание обрело новую жизнь, сменилось его направление, и теперь оно станет служить судебной системе нашей страны и народу, держащему знамя справедливости. Учитывая наши возможности, мы находим правильный способ для эффективного использования каждого имущества государства. Размещение нескольких судов в одном месте позволяет существенно сэкономить временные и денежные затраты, связанные с работой курьера, а также создаются удобные условия по принципу «единого окна»», — констатировал Президент, добавив, что обеспечение прозрачности правосудия — это одна из важнейших на сегодня задач. Поэтому в рамках цифровизации судебной системы залы судебных заседаний здания оснастили нужным оборудованием.

«Использование современных информационных технологий в работе судов — это одно из приоритетных направлений оптимизации процесса осуществления правосудия. Несомненно, внедрение электронного судопроизводства во многом поспособствует не только максимальной прозрачности, но и повышению качества судебных дел, своевременности их рассмотрения. Поэтому считаю целесообразным активизировать работу по широкому использованию современных информационных и других технологий. Одна из главных целей проведённой в рамках судебной реформы за последний год — обеспечение безукоризненной работы судей, высокого качества судебной системы и оправдание надежд народа», — отметил Президент, добавив, что именно этого ждут люди от судебной власти. Вместе с тем глава государства коснулся вопроса создания благоприятных условий для работы судей. Он напомнил, что продолжится работа по обеспечению служебным жильём ротируемых судей, по строительству современных зданий для судей и открытие домов правосудий в областных центрах. В завершение Садыр Жапаров пожелал успехов новому Дому правосудия, для того чтобы он служил народу и оправдывал его доверие к судебной системе.

Наша справка. В пятиэтажном здании Дома правосудия установлен современный лифт, для всех категорий граждан, участвующих в судебных процессах, созданы условия. Имеются современные следственные изоляторы для обвиняемых, отвечающие требованиям сегодняшнего дня. Также для удобства сотрудников есть столовая и помещения для занятий спортом. В ближайшее время планируется построить мини-футбольное поле. Полностью обновлены мебель залов судебных заседаний, а также кабинеты судей и других должностных лиц согласно потребностям.

Садыр Жапаров также осмотрел высвободившиеся здания бывших судов Каракола. Ознакомившись с состоянием старого здания Иссык-Кульского административного суда, он поручил передать его на баланс мэрии Каракола в пользование управлению Государственной налоговой службы по городу. В свою очередь высвобождающееся здание налоговой службы поручено реконструировать под новый детский сад. Также Садыр Жапаров поручил передать на баланс мэрии здание Каракольского городского суда и обратно перепрофилировать его под детский сад, где он ранее и располагался.

Следующим объектом стало здание бывшего Иссык-Кульского областного суда. В настоящее время в это здание переехали Иссык-Кульское областное управление судебного департамента при Верховном суде, подразделения службы судебных исполнителей Каракола и Ак-Суйского района. Президент Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что созданные условия для работников судебной системы поспособствуют дальнейшему повышению эффективности и прозрачности работы представителей судебной системы и повысят доверие общества к органам судебной власти в целом.

Садыр Жапаров посетил стройку президентской школы для одарённых детей в Чолпон-Ате.

Общеобразовательное учреждение рассчитано на 220 ученических мест. Согласно проекту, для учащихся школы создадут все условия для одновременного получения знаний и их комфортабельного проживания.

Школа будет соответствовать всем современным стандартам, где разместят спальные комнаты для постоянного проживания учащихся и учителей, залы для проведения различных образовательных секций.

Строительство ведётся по аналогу российских школ в Сочи и Санкт-Петербурге. Школа возводится за счёт привлечения спонсорских средств. Глава государства напомнил о том, что учебное заведение следует закончить и сдать в эксплуатацию к началу нового учебного года — сентябрю текущего года. Здесь должны собраться одарённые дети со всех областей страны, чтобы обучаться и развивать свои таланты и способности.

Посетил Президент и оздоровительно-реабилитационный комплекс «Алтын балалык» в Чолпон-Ате, который начал работу 1 июня 2022 года после капитальной реконструкции. Директор Алымкадыр Бейшеналиев сообщил о деятельности комплекса и текущей ситуации по оказанию реабилитационной помощи нуждающимся в ней. Он также рассказал о планах и задачах по улучшению работы «Алтын балалыка». Во время обхода здания глава государства пообщался с медиками, пациентами, а также побеседовал с женщинами, репатриированными из Сирии, которые проходят реабилитацию в центре.

Президент Садыр Жапаров поинтересовался состоянием их здоровья и условиями реабилитации.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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