От идеи до реализации

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с представителями чешских компаний, заинтересованных в строительстве мусороперерабатывающего завода в Бишкеке.

Отмечено, что они образуют консорциум, в обязанности которого войдёт весь комплекс работ по созданию предприятия, от технико-экономического обоснования и проектирования до реализации и обслуживания.

Со своей стороны глава Кабинета министров подчеркнул, что государство окажет всестороннюю помощь им.

«Идея о строительстве завода по переработке мусора возникла давно, следует начать её активную реализацию. Всемирный энергетический совет сообщает, что в соответствии с нынешними темпами глобальное производство отходов к 2025 году достигнет 6 млн тонн в день. У нас слишком мало времени, пора приступать к строительству», — заключил глава Кабинета министров.

В свою очередь мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров сообщил, что чешскими компаниями построены заводы по переработке отходов в Чехии и Словакии. Он также добавил, что консорциумом уже разработаны финансовый анализ и предтехнико-экономическое обоснование проекта.

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