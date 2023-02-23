Водохранилище — мусорный оазис, или Вода — источник жизни?

…Конец мая 2014 года. Берег Таш-Кумырского водохранилища, где расположен местный пляж «Бачок» (турбаза Айша). Солнечное весеннее утро, безоблачное небо, всё цветет и пышет жизнью. Только вот удручают всё это великолепие плавающие крупные островки тёмно-коричневого мусора, из-за чего небесная синь не отражается в воде.

Несколько человек на пяти надувных лодках, огибая контуры мусорных островков, выходят к берегу, где их встречают односельчане с вопросами: «Нашли?» Но они, не отвечая на вопросы, как по команде, едва ступив на сушу, бросились за деревья, где их стошнило. Оказалось, что они надышались зловоньем трупов плавающих животных. Это рыбаки села Разан-Сай, что выше по течению реки Нарын, которые искали утонувшего неделю назад жителя села. Их зажало среди огромных островков мусора, образовавшихся из-за весенних паводков, селей и разлагающихся трупов крупного и мелкого рогатого скота.

Экологическая проблема

Ежегодно, особенно в весенние повадки и сели, в акваторию водохранилища попадают трупы домашних животных: ослов, лошадей, коров, мелкого рогатого скота и птиц. Как надутые огромные шары, они дрейфуют в акватории Таш-Кумырского водохранилища. Также ветер с автотрассы Бишкек — Ош весь мусор (пластиковые и стеклянные бутылки, канистры, резину), который выбрасывают из автомобилей, сносит в водохранилище. Берега и заливы усеяны гниющим бытовым и промышленным мусором, который плотным слоем плавает на поверхности воды. Часть оседает в заливах и на берегах, зарастает камышом и зарослями, разлагается, а при подъёме уровня воды снова попадает в акваторию. Всё это загрязняет и отравляет питьевую воду, которую употребляют жители республик Ферганской долины и в нижнем течении реки Нарын.

Из турбазы «Айша» (а местные называют пляж «Бачок») видно плавающие айсберги мусора, она расположена на 444 километре дороги Бишкек — Ош, на пологом берегу водохранилища Таш-Кумырской ГЭС, где сливаются реки Нарын и Кара-Суу (Аксыйский район), в 7 км от города Таш-Кумыра. Длина водохранилища — 20 км, максимальная ширина — около 500 метров, оно вполне пригодно для малого туристического судоходства.

Историческая справка

Таш-Кумырская ГЭС построена в 1985 г. на месте слияния рек Кара-Суу (Аксыйский район) и Нарын, что ниже Курпсайской ГЭС. Водохранилище гидростанции расположено вдоль дороги Бишкек — Ош от 427 до 447 км. Площадь водного зеркала составляет 7,8 кв. км, протяжённость — 20 км. Ширина от 100 до 500 метров. Объём воды 144 млн куб. метров. Река Нарын — трансграничная и несёт питьевую пресную воду для населения Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Южного Казахстана (Шимкентская, Кызыл-Ординская области и космодром «Байконур»). Водохранилище — это резервуар поливной и питьевой воды. Около 20 млн человек используют её для бытовых нужд.

С появления Таш-Кумырской ГЭС (1985 г.) акваторию ни один госорган не чистит, за исключением электростанции, которая стационарным краном на гребне плотины поднимает мусор во избежание попадания его на турбины. Вокруг водохранилища нет населённых пунктов, правый берег (Аксыйский район) вовсе отчуждён и недоступен. И буквально усеян разложившимися скелетами крупного и мелкого рогатого скота. Левый берег отдалён от райцентра на 80-100 км. Юридически вода принадлежит Минсельхозу страны, но очисткой и содержанием водохранилища оно не занимается. Территориально водоём относится к Аксыйскому и Ноокенскому районам. Но и эти районы чисткой водной глади не занимаются. Как говорится, у семи нянек дитя без глазу.

Турбаза «Айша» — единственная компания, которая занимается уборкой мусора на прилегающей к ней территории, расположенной на левом берегу водохранилища. Она занимает площадь 5 га прибрежной земли, где принимает местных и иностранных туристов в летний период и растит сад. Иногда плавающие трупы животных и мусор оседают на её прибрежной зоне, издавая зловонье и пугая людей. Руководство турбазы не раз обращалась к властям и госорганам — в экотехинспекцию Ноокенского района, центральный аппарат в Бишкеке, МЧС. Но всё тщетно. Проблему многие годы никто не решает. Работники турбазы своими силами чистят прибрежную водную поверхность протяжённостью около 600 метров на своей моторной лодке.

По словам замдиректора турбазы С. Байсабаевой, они не раз обращались в НПО, USAID за грантом и к правительству за помощью и с предложениями. Если ни один госорган Кыргызстана не чистит от мусора акваторию Таш-Кумырского водохранилища и не следит за экологической обстановкой, то турбаза со своим энтузиазмом может этим делом заняться при наличии маломерного судна. Для чего просили предоставить грант в размере $15-20 тысяч для покупки катера советского (российского) производства длиной 12-15 метров и грузоподъёмностью 3-5 тонн. В бюджет грантового проекта входило: покупка и транспортировка маломерного судна из России в Таш-Кумыр, постройка пристани, установка на неё лёгкого крана-«журавля» и оборудования для вылавливания и подъёма мусора с поверхности воды, обучение персонала, а также утилизация мусора, организация туристических прогулок на катере со сбором и вывозом мусора…

Кроме того, турбаза » Айша» многие годы предлагает организацию международного экологического проекта — сплав на байдарках и катамаранах от истоков реки Нарын, с ледников Тянь-Шаня до Аральского моря с участием команд центральноазиатских государств, учёных-биологов, ихтиологов, экологов, туристов и масс-медиа. С изучением фауны и флоры, рыбного мира реки Нарын, гидроресурса, проблемы влияния рукотворных плотин ГЭС на экосистему региона… Но и на этот проект никто ещё не откликнулся.

К сожалению, на разумное и выгодное предложение ни государство, ни грантодатели голоса поддержки не подали, формально сославшись на отсутствие финансов. Жаль… они, один раз выделив грант, на годы обеспечили бы благополучную экологическую обстановку в акватории водохранилища, вода в нём, которую пьют более 20 млн человек в нижнем течении реки Нарын (Сырдарья), оставалась бы чистой.

На словах власть и правительства понимают, что пресная и чистая питьевая вода жизненно важна для людей. Их жизнь и здоровье напрямую зависят от экологии и водных ресурсов. А вот в жизни и в поступках — нет, пока где-то не произойдёт экологическая катастрофа.

P. S. Турбаза «Айша» намерена обратиться к президентам и правительствам центральноазиатских государств — Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркмении, чтобы они обратили внимание на проблему экологии и питьевой воды в Ташкумырском водохранилище.

Автор: -