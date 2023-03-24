Бишкекское соло в «Голосе»

Похоже, что певцы-солисты из Кыргызстана уже традиционно и прочно прописались в международном музыкальном телепроекте «Голос».



Пожалуй, наиболее пристальнее мы стали, что называется, «болеть» за них, начиная с памятного выступления кыргызстанца Кайрата Примбердиева в финале 2016 года, где наш земляк, а ныне заслуженный артист, блестяще выступил в команде прославленного российского певца и музыкального наставника проекта «Голос» Димы Билана и в итоге стал лауреатом третьей премии конкурса.

Потом состоялось выступление в этом популярном проекте другого кыргызского вокалиста Нуржигита Субанкулова (2019 год — команда Валерия Меладзе), который смог дойти в творческом ристалище до четвертьфинала. И вот в прошлом году в юбилейном (десятом) старте проекта нашу страну представил молодой певец из Бишкека Александр Волкодав (в составе певческой команды Пелагеи) и смог стать обладателем первого места. Феерический успех до этого выступления практически не известного широкой публике провинциального исполнителя!

Многие музыкальные болельщики с нетерпением ждали, что принесёт нам нынешний сезон шоу-проекта. И ожидание с лихвой оправдало наши надежды! В стартовом концерте (на слепом прослушивании) самым первым выступил 27-летний певец, выпускник КРСУ Владислав Зотов, который так исполнил песню «Кострома» популярной российской группы «Иван Купала», что уже в середине первого куплета к нему обернулась одна из наставниц Полина Гагарина, а затем к ней присоединились и два других наставника проекта — Баста и Владимир Пресняков-младший. А Антон Беляев — четвёртый наставник нового проекта (известный продюсер, музыкант и ведущий) выразил своё восхищение пением кыргызстанца уже после его окончания, сказав, что Зотов в сольном представлении песни всё сделал на 100 процентов. Пелагея же вообще назвала выступление кыргызстанца сногсшибательным, отметив тембр его голоса и подачу композиции песни. Так что, пожалуй, недаром говорят, что первым выступать на сцене труднее и… легче.

Кто же он, наш новый герой, замечательно защитивший на престижной сцене проекта «Голос» честь Кыргызстана? Владиславу Зотову 27 лет. Поёт он с детских лет, дебютировал ещё в семилетнем возрасте.

Однако родители прочили парню иную профессию, настояв на поступлении на экономический факультет КРСУ, окончив который, он приобрёл престижную ныне профессию маркетолога. Однако не трудился в этой ипостаси ни дня. Ещё во время учёбы активно участвовал в работе университетского драмтеатра под руководством народной артистки КР Ларисы Любомудровой. Владислав с успехом сыграл роли Квазимодо в мюзикле «Нотр-Дам-де-Пари» и Александра Васильевича в классическом водевиле Александра Соллогуба «Беда от нежного сердца». Ему поступило предложение стать учащимся театральной студии при бишкекском Русском драмтеатре. Дипломный спектакль студии приняли в репертуар, и молодого актёра зачислили в его труппу. После четырёх месяцев сценической деятельности обо всём узнали родители Влада и приняли выбор сына.

В 2018 году Влад уехал в Москву, поступив в музыкальную академию композитора Игоря Матвиенко, писал песни в стиле поп и этно-поп. Наиболее популярные — «Рассвет», «Она меня любила» и «Але-мале». Здесь же он играет в спектакле студенческого театра института имени Бориса Щукина «Эти свободные бабочки».

О личной жизни певца известно лишь, что он влюблён. Его хобби — чтение книг и горные лыжи. Влад любит русскую и китайскую кухни, а любимые его блюда — вареники с картофельным пюре и хрустящие баклажаны. Ну и, разумеется, сейчас он активно сосредоточен на подготовке к дальнейшим конкурсным испытаниям в проекте «Голос», а все кыргызстанцы, несомненно, станут болеть за Владислава Зотова и единодушно желают ему удачи!

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото из архива

Владислава ЗОТОВА.

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