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Президент Садыр Жапаров дал интервью ОТРК и информационному агентству «Кабар», ответив на вопросы, которые в последнее время вызвали большой резонанс в обществе. Предлагаем вниманию читателей перевод интервью агентству «Кабар» (перевод свободный)

— Садыр Нургожоевич, ваш бывший адвокат Акин Токталиев после снятия с должности главы Госкомиссии по делам религий сказал, что его убрал с должности Арзыбек Бурханов, находящийся рядом с Садыром Жапаровым. Насколько это правда?

— После октябрьских событий я назначил главой Госкомиссии по делам религий Акина Токталиева в качестве юриста, ранее защищавшего права верующих. Решение было принято для того, чтобы он их объединил, чтобы верующие не ссорились между собой, так как среди них существуют три «группировки». Вскоре после этого ко мне пришёл муфтий Максат ажы. По-моему, это было в начале декабря. Я был занят выборами. Он сказал, что Совет улемов намерен уволить его, но в апреле и так истечёт срок полномочий муфтия. Я спросил у него, что мне сделать? Он ответил, что, если бы со стороны правительства кто-нибудь сказал, они успокоились бы.

Я позвонил Бакыту Аманбаеву и поручил передать главе Госкомиссии по делам религий, чтобы он помирил, успокоил всех и объяснил противоборствующей стороне, что через три месяца будут выборы, потерпите, стране сейчас не нужны раздоры. На этом муфтий ушёл. Все вроде успокоились. В конце января перед инаугурацией пожаловались другие противники: «Мы снимем муфтия с поста, он проел деньги паломников, ведёт людей в неверном религиозном направлении, вы видели его выступление на ютубе?» Я сказал, что не защищаю его. Они ответили, что через два-три дня соберут курултай и с позором уберут его. Со мной тогда рядом находился мой общественный помощник Бурханов. Я сказал ему (сам я был занят подготовкой к инаугурации, не было времени): «Если складывается такая ситуация, пойди, встреться с муфтием, соберите недовольных, помирите их, ведь до выборов муфтия осталось два месяца». Я отправил его со словами, чтобы выборы состоялись по завершении срока муфтия.

А он, вместо того чтобы пойти к муфтию, направился к главе Госкомиссии по делам религий Акину Токталиеву и сказал, чтобы тот пошёл и разъяснил это. В принципе это было правильно. Муфтият и Госкомиссия должны были тесно работать. Но не нужно было снова и снова говорить это комиссии, которая не смогла мирно решить «декабрьский конфликт». Поэтому я и поручил пойти напрямую к самому муфтию, собрать всех и помирить.

Спустя два или три дня, когда конфликт среди молдо обострился, я лично позвонил муфтию и сказал, что сегодня днём пойду в центральную мечеть на пятничную молитву, соберите всех, мы выслушаем обе стороны, а затем сделаем выводы.

Когда я пришёл, все богословы находились уже там. Я выслушал обе стороны. Муфтий Максат ажы признал, что на ютуб-канале исказил в своей речи относительно религии. Что касается денег, не хватает 14 миллионов сомов, и он сказал, что эти деньги отдал работникам мечети в качестве заработной платы. Я сказал: «Вы старейшины и уважаемые богословы, вы должны подавать пример нашему народу, давать советы, а если будете вот так между собой ссориться, кто вам поверит?» Сказав, что неправильно клеветать друг на друга, и примирив стороны, мы разошлись.

— А почему шум вокруг этой темы всё же продолжился?

— Согласно полученной мною информации, другая сторона подала заявление в Финпол и ГКНБ. Фактически, в Финполе уже было ранее возбуждённое уголовное дело. Но дело было приостановлено. После нового заявления его снова возобновили. О задержании муфтия я узнал вечером из СМИ. На следующий день сразу же дал интервью по этому поводу.

— Связана ли причина увольнения Акина Токталиева с этими конфликтами или есть другие причины? Он сказал, что много лет был адвокатом Садыра Жапарова и его семьи, и что, не оценив его работу, вы его уволили?

— Да, правда, что Акин Токталиев был моим адвокатом. Он аксакал. Я уважаю его. Также я хорошо знал его как защитника религиозных деятелей. Поэтому после октябрьских событий и назначил его главой Госкомиссии по делам религий. Я поставил перед ним задачу призвать всех молдо к примирению, наставлять наших граждан на правильный путь и держаться подальше от радикальных религиозных взглядов. К сожалению, вместо того, чтобы объединить все разрозненные религиозные круги, он присоединился к одному из них и вызвал такой конфликт. Поэтому я уволил его и назначил молодого, энергичного, хорошо понимающего религию человека. Что будет, если я оставлю его в должности, говоря, что он мой адвокат, а в стране царит суматоха, и между священнослужителями идёт конфликт? На государственной службе не должно быть принципа: мой адвокат, друг или родственник. Наша страна прожила по этому принципу 30 лет и теперь находится под угрозой исчезновения. Наш внешний долг составляет около $5 миллиардов. Если мы не выплатим часть вовремя, то потеряем многие наши объекты. Соглашения с такими условиями подписал Атамбаев. Но, даст Бог, мы вовремя избавимся от всех долгов. Планы есть.

— Акин Токталиев также заявил, что муфтия арестовали, дабы вместо него назначить своего человека. Что вы скажете на это?

— Бог всё видит. По мне, так пусть хоть привезут муфтия с другой планеты. Самое главное — иметь муфтия, который не вводит в заблуждение наш народ и проповедует нашу традиционную религию. Если назначить муфтием своего человека, разве это решит все проблемы Кыргызстана?

Я тоже слышал, что в процессе организации паломничества собираются большие суммы и именно из-за интереса к ним намереваются заменить муфтия. Лучше помнить о Боге, прежде чем приписывать плохие мысли другому человеку. Бог накажет. Те, кто хочет нажиться на хадже, пусть подавятся. Должно быть стыдно присваивать деньги простых людей, которые они многие годы собирали для паломничества. Те, кто говорит о заинтересованности других в деньгах хаджа, сами являются такими людьми. Поэтому они по себе судят о других.

— Райым Матраимов вчера был освобождён судом со штрафом 260 тысяч сомов. Люди выражают по этому поводу недовольство. Можно ли говорить, что в деле Райыма Матраимова поставлена точка?

— Райым Матраимов признал себя виновным и в рамках сотрудничества со следствием заплатил более 2 миллиардов сомов. Это только один эпизод. Вчера суд наложил штраф в размере 260 тысяч сомов именно по этому эпизоду. ГКНБ предоставил мне информацию, что направил письма в соседние страны с запросами о деятельности Матраимова в Дубае, о его банковских счетах и имуществе. Если придёт ответ, расследование дела будет продолжено. Поэтому людям нужно запастись терпением. Такое дело не закончить за один день. Мы также знаем, что есть силы, которые заинтересованы в беспорядках, финансируют их и подбивают людей выходить на митинги каждое воскресенье. Однако ситуация под нашим полным контролем. Не поддавайтесь влиянию тех, кто провоцирует на выступления.

— Проект Конституции внесён в Жогорку Кенеш. Есть и критика. Когда его вынесут на голосование?

— Конечно, критика неизбежна. Пять пальцев не равны. Но Конституция положит конец хаотичному правлению. Все сегодняшние кадровые беспорядки связаны с действующей Конституцией. Сегодня есть три силы — парламент, правительство, Президент. Если будет принята новая Конституция, всё будет в порядке. В стране, повторюсь, есть те, кто не желает порядка. Они пытаются ввести людей в заблуждение, говоря, смотрите, что произошло, вот что случилось. Но недостатки неизбежны. Мы стараемся их немедленно устранять. Говорят, что не ошибается лишь тот, кто не работает. Главное — не ошибиться в большой стратегической работе, нацеленной на общие интересы государства. Внутренние мелкие разногласия и кадровые недоработки будут своевременно устранены. Не нужно устраивать трагедию. Даст Бог, весной начнутся большие дела.

Мы надеемся, что Конституция будет вынесена на голосование 11 апреля, вместе с выборами в местные кенеши. Жогорку Кенеш должен это определить. Мы сможем сэкономить деньги, проведя референдум вместе с местными выборами. В казне лишних денег нет. Референдум и выборы в местные кенеши состоятся в один день.

— Спасибо, Садыр Нургожоевич, за выделенное время, желаем вам дальнейших успехов.

— И вам большое спасибо!