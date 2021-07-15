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В рамках инициативы «Луч света», реализуемой правительством Кыргызской Республики совместно с агентствами Организации Объединённых Наций и Европейским союзом, состоится международное исследование «Мужчины и гендерное равенство» (IMAGES). Исследование проводится общественным фондом «Центр исследования демократических процессов».

Политики, исследователи и активисты во всём мире утверждают, что мужчины должны играть важную роль в достижении гендерного равенства. Изменение мужских привычек, связанных с насилием, здоровьем и семейной жизнью, и устранение основных факторов, побуждающих и поддерживающих эту практику, стали общепризнанными целями глобальной повестки дня по обеспечению гендерного равенства. Во многих странах достижение этой цели инициировалось и продвигалось в основном с участием женщин и девочек. Но пришло понимание, что для того, чтобы покончить с глобальной несправедливостью и неравенством, которые в первую очередь являются результатом действий мужчин, требуется их участие. Однако как в мире, так и в отдельных странах очень мало исследований, тщательно документирующих восприятие этих вопросов мужчинами и женщинами. Основная цель исследования IMAGES — восполнить этот пробел.

Пекинская декларация о положении женщин 1995 года поддерживает цель побудить мужчин в полной мере участвовать во всех действиях, направленных на равенство. Подчёркивается, что женщины разделяют общие проблемы, которые можно решить, только работая вместе и в партнёрстве с мужчинами.

В Кыргызской Республике сбор данных по методологии IMAGES впервые проведён Фондом ООН в области народонаселения в 2013 году. Исследование фокусировалось на сексуально-репродуктивном здоровье и участии мужчин в уходе за беременными женщинами. В этом году особое внимание уделяется вопросам супружеского насилия.

Привлечённые исследователи соберут данные, которые послужат основой для изучения отношения мужчин к гендерному равенству, семейным ролям, воспитанию и уходу за детьми и предупреждению насилия в отношении женщин. В рамках исследования наряду с мнением женщин изучаются взгляды и обычаи мужчин по отношению к гендерным вопросам, практике воспитания детей, насилию со стороны интимного партнёра, детским переживаниям, насилию над детьми, культурным обычаям.

В мероприятии участвуют 12 целевых муниципалитетов и сёл Чуйской, Ошской и Нарынской областей. Выборочный конфиденциальный опрос охватит 600 мужчин и 300 женщин в возрасте от 18 до 59 лет. Исследование в соответствии с принятой практикой проводится на добровольной основе.

Учитывая то, что участником инициативы «Луч света» является и правительство Кыргызской Республики, результаты исследования поспособствуют продвижению вопросов гендерного равенства, решению проблем насилия в семье на уровне государства.

О том, как пройдут полевые исследования, их итогах и рекомендациях участникам инициативы читатели вскоре узнают в следующих материалах.

Ирина ПРОКОФЬЕВА.