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По просьбе читателей мы продолжаем публиковать материалы о малоизвестных по разным причинам кыргызстанцах, удостоенных звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.



В её начале в Кыргызстан эвакуировали более 300 тысяч жителей западных районов СССР. Вся семья врача Бориса (Берелиса) Израилевича Цинделиса из Литвы погибла под бомбёжкой, а его, раненного осколком снаряда, подобрали под Вильнюсом наши солдаты и посадили в эшелон, следовавший в глубокий тыл. Так он оказался в Оше. Работал в эвакогоспитале, в июне 1942 года добровольцем ушёл на фронт. Воевал в звании рядового наводчиком орудия 224-го артиллерийского полка 16-й Литовской стрелковой дивизии. Был дважды ранен. Сражался под Курском, освобождал Белоруссию и Литву, награждён медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». В родной части его в шутку называли снайпером-пушкарём за умение поразить вражеский танк с дальнего расстояния, причём с первого выстрела.

Особо отличился красноармеец

Б. Цинделис в боях за город Тильзит в Восточной Пруссии (ныне город Советск Калининградской области). Сомкнув фланги групп армий «Север» и «Центр» в этом районе, гитлеровское командование планировало взять в кольцо подразделения наших войск и остановить их наступление. Но план был сорван, потому что они стояли насмерть. Дивизия Цинделиса за сутки отражала по 7-10 контр-атак противника. Утром 13 октября 1944 года фашисты бросили на её позиции три пехотных полка, усиленных танковым батальоном и самоходками «Фердинанд». Подпустив их на 300-400 метров, орудие нашего земляка открыло огонь прямой наводкой и уничтожило три «Тигра».

Наводчика Б. Цинделиса тяжело ранило, командир батареи приказал ему покинуть место боя, но, истекая кровью, он продолжал вести стрельбу и подбил ещё один танк. Сражался до последнего, пока разорвавшийся в укрытии снаряд не накрыл все номера расчёта отважных артиллеристов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, проявленные мужество и отвагу красноармейцу Борису Израилевичу Цинделису посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен в литовском городе Пагегяе с воинскими почестями. Ему было всего 28 лет.

В 1950 году в издательстве «Красная звезда» вышла книга бывшего командира артиллерийского полка В. Симонайтиса «Литовский рубеж», в которой немало строк посвящено Б. Цинделису. «Однополчане уважали Бориса за отвагу и смелость, обострённое чувство боевого товарищества и весёлый характер, — вспоминал автор, — хотел взять его к себе ординарцем, но ко мне явилась целая делегация из батареи, где он был наводчиком, и отстояла его. Вся женская половина нашего медсанбата сходила по нему с ума: он был красив, умён и галантен, а медсестёр и санитарок научил даже танцу с каким-то замысловатым названием «Семь-сорок». У красноармейца Цинделиса погибла вся семья, и самым дорогим для него человеком стала тётушка Гулюм, у которой жил в эвакуации и называл второй мамой. Он часто получал от неё письма и посылки с сушёным абрикосом, изюмом и сладостями. После войны думал вернуться в Ош, город, который, как признавался, успел полюбить за неповторимую, живописную природу, тепло, сердечность и гостеприимство его жителей. Мне выпало оформлять на Бориса два документа: представление к званию героя и извещение о гибели (похоронку), которую отправили киргизской женщине, любившей его как сына».

Сергей СИДОРОВ.