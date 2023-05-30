Евразия forever!

Студенты факультетов международных отношений приняли участие в конкурсе-конференции «Большое евразийское партнёрство глазами аналитиков».



В Кыргызско-Российском Славянском университете выступили учащиеся бакалавриата, магистратуры и аспиранты с докладами о евразийских объединениях и их влиянии на экономику и безопасность Кыргызстана.

Цель конкурса — содействие всестороннему развитию интеллектуального потенциала молодых исследователей современных евразийских процессов и расширение спектра личных профессиональных качеств молодых аналитиков.

Организовали мероприятие Центр евразийских исследований Кыргызско-Российского Славянского университета и международный аналитический клуб «Иссык-Куль — Большая Евразия». В жюри — политические эксперты, декан факультета международных отношений, представители дипломатических корпусов Казахстана и России, епископ Бишкекский и Кыргызстанский Владыка Савватий и другие. Будущие специалисты рассказали об СНГ, БРИКС +, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, Организации исламского сотрудничества, «Каспийской пятёрке».

Жюри единодушно выбрало победителем студента третьего курса Алмаза Жамалдинова, презентовавшего доклад «Проект «Большая Евразия»: цели, задачи и проблемы». Помимо интересной подачи материала он смог ответить на каверзные вопросы жюри и тем самым показать заинтересованность и глубокие познания в области евразийского сотрудничества.

Следующим этапом для студентов станет конкурс «Молодой аналитик Кыргызстана», а его победитель представит страну на международном конкурсе «Молодой аналитик Евразии».

Дарья НЕСТЕРОВА.

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