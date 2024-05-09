«Сияющий камень» из алмазной столицы

Большим успехом завершились у нас гастроли Государственного театра оперы и балета имени Д. Сивцева-Суоруна Омоллоона Республики Саха (Якутия). Два дня любители оперного и балетного искусства наслаждались необычной подачей классики, вобравшей традиционное искусство, современные технологии и самобытность народа севера. Этот необычный симбиоз вылился в новое прочтение героического эпоса Якутии «Ньургун Боотур», который по праву считается шедевром устного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

На церемонии открытия гастролей якутского театра присутствовал заместитель министра культуры, информации, спорта и молодёжной политики Чынгыз Эсенгул уулу, который отметил важность культурного обмена посредством подобных гастролей.

В первый день бишкекчанам представили оперу «Олонхо» по мотивам этого эпоса. По словам народного артиста России, режиссёра эпоса-оперы Андрея Борисова, это произведение — культурное достояние народа, так же, как эпос «Манас»:

— Из нашего сокровища мы создали оперу и посвятили её столетнему юбилею Республики Саха. Премьера спектакля состоялась 2 декабря 2022 года в Мариинском театре (Санкт-Петербург). Потом гастролировали в нескольких городах Казахстана, а теперь добрались и до Кыргызстана — страны, чей народ близок нам по духу и культуре.

Между прочим, режиссёр оперы-эпоса «Олонхо» Андрей Борисов был лучшим другом Чингиза Айтматова. Его дипломной выпускной работой 50 лет назад стала постановка спектакля «Желанный голубой берег мой…» по мотивам повести Айтматова «Пегий пёс, бегущий краем моря». Даже спустя полвека этот спектакль продолжает собирать полные залы театра Саха и считается его визитной карточкой.

В спектакле «Олонхо» участвовали не только оперные исполнители, но и танцовщики балета, а также артисты одноимённого театра. По словам министра культуры Республики Саха Афанасия Ноева, зрители увидели лучших артистов республики нескольких поколений: от советской школы до современности.

В завершение гастролей якутские артисты порадовали искушённых столичных зрителей мастерством современной хореографии и премьерным этнобалетом «Сияющий камень», который посредством танца и народных музыкальных инструментов полностью раскрыл всю красоту и самобытность якутской культуры.

За кулисами перед началом финального выступления директор оперного театра Владислав Левочкин ответил на вопросы «СК»:

— Почему вы приехали в Бишкек?

— Мы разработали проект больших гастролей, в рамках которого наш театр побывал в Алматы, Астане и Бишкеке. В Казахстане помимо прочего состоялись Дни Республики Саха (Якутия). Естественно, что не могли обойти стороной страну, с которой у нас много общего: история, культура, политические события… У нас часто проводятся Дни Кыргызской Республики. Особенно тесны связи в литературе, кино, изобразительном искусстве, ну и, конечно, эпос «Манас», с которым ваши чтецы приезжают к нам на фестиваль встреч шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо. Наш героический эпос «Олонхо» был даже переведён на кыргызский язык, а «Манас» — на якутский.

— Слушая оперу «Олонхо» в первый день ваших гастролей, невольно улавливаешь сходство якутского и кыргызского языков.

— Да, у нас общий тюркский корень. Считается, что якутский язык сохранил более архаичные корни. В эпосе как раз и использованы древние обороты.

— Вы свободно понимаете друг друга?

— В общем, да.

— Сколько человек приехали в Кыргызстан?

— Помимо артистов, работников оркестра, хореографов и режиссёров в гастрольное турне отправились министр культуры и духовного развития Республики Саха Афанасий Ноев и я.

Всего 270 человек. Конечно, это достаточно затратное мероприятие, поэтому нас поддержали Федеральное агентство «Росконцерт» и Министерство культуры России.

— Как вам наша страна?

— Здесь очень хорошо, тепло, в отличие от нашего края (смеётся). У вас великолепный оперный театр, прекрасный акустический зал, где хорошо звучат голоса. У нас нет такого, мы, увы, располагаемся в приспособленном здании.

— Чем вы порадуете наших зрителей?

— Мы хотим показать, насколько высок у нас уровень балета, с которым всегда участвуем в конкурсах, фестивалях. Поэтому подобные гастроли нам крайне необходимы, чтобы набираться опыта. Но кроме классического балета и оперы мы привезли сюда артистов нашего народного театра «Олонхо», названного в честь героического эпоса. Они задействованы в массовых сценах. Наши спектакли — это своеобразный синтез классического, народного искусства и современных технологий.

— Расскажите о народных инструментах, которые звучали на сцене.

— Это наши традиционные якутские музыкальные инструменты хомус, дрымба, барабаны. Балетный спектакль «Сияющий камень», в котором как раз и задействованы народные инструменты, — это, по сути, премьера, которую мы подготовили к этим гастролям. Даже в Якутии мы его ещё не показывали. Это классический балет с элементами этнической и

современной направленности.

— О чём повествует «Сияющий камень»?

— Балет рассказывает легенду о возникновении якутских алмазов. Ведь наша республика славится ими. В постановке использовано много современных технологий, экран, спецэффекты.

— В «Олонхо» вы рассказывали о трёх мирах: нижнем, среднем и верхнем. Что это за миры?

— Это мифология якутов. Этакое представление ада, рая и среднего мира, где живут люди. По легенде наш народ спустился с верхней части, а чудовища нижнего мира постоянно пытаются его завоевать. Но божества верхнего мира помогают людям и в итоге побеждают зло.

— Но, несмотря на это, больше всего зрители любят артистов нижнего мира. Это чувствовалось по аплодисментам и овациям.

— Согласен. Отрицательные герои всегда вызывают больше симпатий. Они значительно оживляют сюжет и делают спектакль ярким.

— Как ваша молодёжь оценивает отечественные оперу и балет?

— Мы изо всех сил стараемся, чтобы наше творчество интересовало молодое поколение. Чтобы это было динамично и интересно, приходится идти на ухищрения в виде сложных декораций, новых художественных решений, костюмов, использования современных технологий. И, можем похвастаться, молодёжь это оценила, и даже появились свои фанаты, которые приходят уже пятый раз. Своими постановками мы развеиваем мифы о том, что опера — это скучно, долго и непонятно.

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото автора.

Автор: