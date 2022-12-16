Казнить нельзя помиловать, или Крики животных вокруг нас

Что им снится, бездомным, ненужным,

Голодающим, брошенным, слабым,

Замерзающим, пьющим из лужи,

Кем-то преданным, глупым и храбрым?

Бездомные животные — популяция безнадзорных собак или кошек на городских улицах.

Раннее утро за окном. Беглый взгляд скользит по кроне орехового дерева и вдруг упирается в открытую коробку, и в ней кто-то живой шевелится. Опять подкинули! Бегу к калитке, да, так и есть! Нахожу недельных котят. И только за последние полгода две коробки котят и четыре коробки щенят поставили неизвестные люди под моей калиткой. И я, конечно же, понимаю, почему так происходит. В Бишкеке собак не отлавливают, а незаконно отстреливают. А в природе существует баланс, и закон природы работает так, что все собаки, которые выжили, родят уже не шесть щенков, а 12. Следовательно, на смену убитым придут новые, и популяция уже восстановилась, да ещё и с плюсом.

Возвращаюсь домой со словами: «Опять подкидыши у нас!» А про себя думаю: «Хорошо хоть подкинули, не выкинули на мусорку и не убили»… С котятами получилось замечательно, к своей кормящей кошке подкладываем сирот, и она принимает их как своих, тут же облизывает, а малыши жадно начинают сосать молоко. А для щенков из коробок вместе с соседками-единомышленницами сооружаем будку под лоджией первого этажа, начинаем кормить и пристраивать по друзьям, знакомым, через «Добрые руки» на Facebook, Lalafo.

Специалисты считают, что переизбыток животных объясняется высокими темпами размножения собак и кошек, и это является основной причиной появления бездомных животных (наряду с безответственным содержанием). Причины перепроизводства — недостаточно высокая культура содержания животных владельцами, в том числе бесконтрольный выгул во время течки, а также преходящая мода на те или иные породы (желание наживы со стороны заводчиков).

Я нахожу контакты представителей фонда Бриджит Бардо в Бишкеке и иду на встречу с руководством.

Филипп Буазо — президент Кыргызско-французского объединения экотуризма:

— Совместно с нашим объединением и фондом Бриджит Бардо была создана программа «Кумайык» по стерилизации бродячих собак. Мы проводим стерилизацию, чипирование и вакцинацию бездомных собак. Уже охватили несколько городов и сёл: Кант, Люксембург, Иссык-Ату. Фонд открыт для сотрудничества в отношении бродячих собак…

Мне снова снился дом…

«Мы просим участок земли под приют у властей, и нет никакого результата. Куда мы только ни ходили и куда только ни писали, а результата так и нет. Есть у нас даже идея создания приюта «два в одном», так сказать. Там будут проживать и люди, и животные, которым негде жить. Ухаживать за животными будут люди».

Татьяна Кудлай

Моё знакомство с Татьяной открыло глаза на глубину создавшейся ситуации в городе и его окрестностях. Собранные ею на улицах бродячие животные нашли любовь, заботу и приют в её частном владении. Великое сердце этой женщины не может выносить страдания слабых и беззащитных животных, рождённых по недогляду хозяев и из-за попустительства властей, которые не решают глобальную проблему с бездомными животными.

Татьяна:

— Я организатор и внештатный сотрудник домашнего приюта для животных, который появился в результате безответственности городских властей и владельцев домашних животных, по вине которых их животные оказались на улице. А я не прошла мимо и подобрала то покалеченную кошку, то щенка.

— Получается палка о двух концах. Люди, которые подбирают животных, несут ответственность за них, а этих людей хотят задавить правилами — вот столько нельзя животных, а вот столько можно. А те люди, которые избавляются от животных, всегда в тени. И никто не знает, откуда берутся и чьи эти собаки и кошки на улицах. Всё так и продолжается. А нас, добрых людей, с животными загоняют в рамки, а всем остальным всё равно.

— Знаете, многие недоброжелатели думают, что я слишком легко живу. А это каждодневный труд, связанный с содержанием собак. Просто очень тяжело. Как беззащитны люди, которые спасают животных! Мы все испытываем давление со стороны общественности в лице соседей. Несмотря на принятые правила, люди как не несли ответственности, так и не несут её за животных, которые рождаются беспорядочно. Власти не хотят решать эту проблему, преднамеренно или непреднамеренно, это неизвестно. А ведь я не одна собрала животных у себя, есть ещё такие люди по городу и за его пределами, я их всех знаю. Они мои друзья по несчастью. И хочется поделиться радостной новостью — мы начали общение с приютом для животных из Узбекистана «Хаёт». Это неправительственное некоммерческое общество защиты бездомных животных (ННОЗБЖ), главный учредитель которого — Ирода Маткаримова. Она обратилась к властям Узбекистана, и государство выделило участок земли площадью 3 га. Это произошло четыре года назад под Ташкентом, совсем недалеко от города. В приюте находятся свыше 6 000 бездомных животных. Ещё в Ташкенте работает проект для кошек «Мушукент», они строят домики для них. А также я слышала об открытии приюта для животных в Алматы. Получается, наши соседи опередили нас.

А ещё я узнала от Татьяны, что у неё ведутся судебные тяжбы с соседями, которых беспокоит лай собак из-за её забора. А если разобраться, то именно ей, Татьяне, надо подавать в суд на городские власти, потому что уход за брошенными животными осуществляет именно она, а не государство, которое принимает Правила содержания домашних животных и птиц в г. Бишкеке (далее правила). И в них прописано относительно деятельности каждой из структур. Вот, к примеру:

…»6. Комбинат благоустройства Муниципальное предприятие «Тазалык» обязано:

6.1. Обеспечить отлов, доставку бродячих собак и кошек в приют, а также собак, содержащихся без соблюдения условий, указанных в пункте 3.4. настоящих правил (бродячими считаются собаки независимо от их породы, принадлежности и назначения, безнадзорно блуждающие на улицах, рынках, садах, скверах и других общественных местах, а также кошки, находящиеся вне квартир их владельцев).

Обеспечить утилизацию, захоронение в ямах Беккари трупов погибших животных.

6.2. Выловленные бродячие собаки и кошки с явными признаками опасных заболеваний должны быть усыплены с соблюдением следующих условий: собаки, нанёсшие покусы людям и животным, могут быть усыплены после десятидневного ветеринарного наблюдения за ними;

— все остальные выловленные собаки должны доставляться в приют для животных и содержаться там до 15 суток для возможного обращения граждан за своими животными:

— если за 15 дней хозяева не предоставляют свидетельства, паспорт, чип, удостоверяющие их принадлежность, то собаки и кошки проходят повторную регистрацию и готовятся к передаче новым хозяевам;

6.3. Изъятие больных и подозрительных в заболевании бешенством собак и кошек из квартир и других мест производить в любое время суток по требованию уполномоченного органа по ветеринарной Фитосанитарной безопасности по г. Бишкеку».

И что мы видим: усыпить, а не убить пулей в глаз! И ещё. Животных должны помещать в приют путём отлова, так написано в этих правилах. А где государственный приют? Его нет. И пока его нет, такие добрые люди, как Татьяна, ведут эту работу, жертвуя всем: личным временем, карьерой. И при этом на таких людей ещё поданы заявления в суд за создание несанкционированного приюта для собак. Общественность города давно наслышана о собаках Татьяны Кудлай. Добрые люди стараются ей помочь кто чем может, например, едой, ветеринарными услугами. Один из общественных благотворительных фондов решил помогать Татьяне в создании питомника на базе юридического статуса этого фонда. Вся общественность города ждёт счастливого и благополучного конца этой затянувшейся истории. И мы верим, что скоро сможем поздравить Татьяну да и всех бишкекчан с открытием нового, большого питомника для собак и кошек! Лишь бы компетентные органы помогли это сделать.

Заговорила я с прохожими на улицах столицы и спросила о том, что они думают о ситуации с бездомными животными в Бишкеке.

Максим, ученик:

— Я считаю, что расстреливать собак — это жестоко, надо просто решить этот вопрос без выстрелов и без крови, постараться решить всё словами.

Наталья, домохозяйка:

— Отстрел животных в Бишкеке — это чудовищно! Только в отсталых странах мира так поступают, никакой цивилизации! И мы ещё хотим стать страной с развитым туризмом, какой туризм с таким отношением к животным? Вспомните художественный фильм «Список Шиндлера», и там на кольце Шиндлера, которое было подарено ему спасёнными евреями, была цитата из Торы: «Кто спас хоть одну душу, тот спас целый народ». Везде и всюду МЧС спасает животных. Необходимо социализировать собак, и чтобы они пришли на помощь людям. Например, подготовка собак к службе — служебное собаководство.

В правилах относительно отстрела есть следующее:

«2.6. Массовый убой животных вне боен и без разрешения органов ветеринарного надзора КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЁН».

Фатима, домохозяйка:

— Все жители города Бишкека недовольны тем, что на наших улицах большое количество бездомных животных. Но никто не задаётся вопросом, откуда они попадают на улицу. Одним из источников постоянных поставок животных на улицы нашего города является рынок, расположенный по улице Кулиева на пересечении с улицей Боконбаева. Жители этого района уже на протяжении многих лет страдают от этих незаконных действий торговцев несанкционированного рынка. Так как регулярно в каждые выходные на этот рынок со всего города и пригорода свозят животных: собак, кошек, голубей, кроликов. Большинство людей отдали животных, заплатили по 100 сомов и уехали. А продавцу не удаётся продать всех, и остаётся в конце дня основная часть животных, и, конечно, их выбрасывают возле близлежащих жилых домов.

Случается даже, что коробки с непроданными животными выбрасывают в ближайшую речку Ала-Арчу, а затем дети достают, спасают их, приносят, и снова эти животные попадают во дворы. Дети, естественно, не несут никакой ответственности, и мы, взрослые, потом с этими животными бегаем, пристраиваем их, лечим, кормим, ругаемся с соседями, потому что некоторая часть соседей против того, чтобы во дворах были животные.

Мы написали обращение в мэрию города Бишкека с просьбой закрыть незаконный рынок, а мэрия ответила, что провела проверку. Земля, на которой располагается несанкционированный рынок, была выделена под строительство чайханы, на что есть соответствующие документы. Но дело так и не сдвинулось с мёртвой точки. Рынок не закрыли, и поток животных продолжается. На улицах животные скулят, воют, просят еды. К примеру, пристроить одно животное стоит огромных усилий и денег. Соответственно, никто не собирается этим заниматься, и соседи относятся нетерпимо ко всей этой истории. Торговцы на рынке очень агрессивные. Беседы с ними вести бесполезно. Для них это, естественно, заработок, поэтому просто так они с рынка не уйдут. Мы сами с ними воевать не можем, просим мэрию обратить внимание, потому что это огромная проблема.

Выслушав Фатиму, я испытала шок. Да, догадывалась о проблеме, но о её масштабах узнала только сейчас. И вот что написано в правилах:

«4. Запрещается:

4.7. Продавать, покупать, ввозить и вывозить животных за пределы города без ветеринарных сопроводительных документов уполномоченного органа по ветеринарной и фитосанитарной безопасности по г. Бишкеку».

Амина, туроператор:

— Надо вводить в школах уроки добра и милосердия. Снимать социальные видео, создавать контент, чтобы люди любили животных, ну или хотя бы не вредили им. Я сама всегда кормлю бездомных животных и при этом стараюсь найти для них хороших хозяев с частным домом. Мы — люди, мы себе на еду заработаем, а животные требуют защиты и заботы. Я также понимаю острую необходимость приюта для безнадзорных животных и прекращения отстрела собак и кошек. Дальше так жить нельзя, мы не в каменном веке живём, а стремимся быть цивилизованной страной. Хотя в те века собака точно была другом человека. И ещё в исламской вере очень почитают собак и кошек. Так и говорится: «Дорогу в рай освещают спасённые тобою животные». И у меня есть вопрос к мэрии: а где у нас площадки для выгула собак?

Посмотрим в правилах, там об этом прописано следующее:

«ЧАСТЬ III

Права и обязанности органов местного самоуправления и городских служб

5. Районные администрации, Советы общественности, квартальные комитеты, ОсОО, ЖЭУ, кондоминиумы:

5.10. Уполномоченный орган по ветеринарной и фитосанитарной безопасности по г. Бишкеку и муниципальное предприятие «Бишкекглавархитектура» по согласованию с территориальной муниципальной администрацией организуют на территории района убойные пункты и площадки для забоя скота, а также выгульные площадки для собак с соблюдением требований ветеринарно-санитарных и санитарно-гигиенических норм».

— Таких площадок в том районе, где мы живём, не было и нет.

Марина, юрист:

— Исламский закон призывает мусульман уважать и быть добрыми по отношению к животным. Ислам рассматривает доброе отношение к животным как награждаемое доброе дело. Пророк Мухаммад поведал: «В давние времена некий путник сильно захотел пить. Он нашёл колодец, спустился вниз, напился воды и вышел. Вдруг видит, как навстречу, высунув язык, бежит собака. Жажда настолько мучила её, что она лизала сырую глину. Путник сказал самому себе: «Эта собака, так же, как и я, сильно хочет пить». Подумав об этом, он спустился в колодец, наполнил свою обувь водой. И, держа в зубах обувь с водой, поднялся наверх и напоил собаку. Поступок путника понравился Аллаху, Он был доволен им и простил все его прегрешения».

Также Пророк привёл такую историю: «Некая женщина закрыла кошку в глухой комнате, отчего бедное животное умерло. За этот жестокий поступок женщина попала в ад, где её постигло наказание. Ибо, закрыв кошку и не дав ей ничего съедобного и даже возможности искать еду самой, она подвергла животное мучительной смерти. Ислам запрещает лишать животных свободы, еды и питья».

Ислам также запрещает перегружать животных работой. Однажды Пророк вступил на поле, где был верблюд. Верблюд увидел Пророка, и слёзы потекли у него, так Пророк сказал его владельцу: «Вы должны бояться Бога, который дал вам этого верблюда. Он жаловался, что вы его не кормите и перегружаете работой».

Ислам также запрещает охоту на животных ради спорта.

Перед забоем животных Пророк рекомендовал заточить ножи и для облегчения боли животного забой должен быть выполнен быстро.

Исламский закон призывает мусульман уважать и быть добрыми по отношению к животным. Пророк сказал: «Бог помилует милостивых. Будь милосердным».

Раиса Яковлевна, пенсионерка:

— Да я вот и сейчас дала косточки собакам, кормлю их. А вот стрелять или нет — я думаю, что надо стрелять. А что ещё можно делать, если они плодятся?

Айгуль, преподаватель:

— Мы должны информировать общество о том, что проблема существует. И вот в чём суть. Люди вызывают отстрел, и для предотвращения убийства собак нам нужен официальный приют хотя бы на какое-то количество животных. Чтобы мэрия не могла ответить, что вот вызывают и мы не можем отказать, так как некуда девать собак.

Нужно сделать видеообращения от волонтёров, желательно на кыргызском языке. Сколько собак умирают от аварий, сколько щенков выкидывают, и это работа не волонтёров, а мэрии. Поток пристраиваемых животных бесконечен, и человек выдыхается, всё равно всех не пристроить. Поэтому горожане должны осознать, что нужна повсеместная стерилизация: домашних за счёт хозяев, бездомных — за счёт фонда, но и горожане должны активно об этом говорить и писать комментарии, просьбы, заявления.

Ещё мы должны донести до горожан то, что мы не хотим много животных. Они думают, что волонтёрам удовольствие — возиться с животными. Они не видят, сколько на это уходит сил, времени, энергии, денег. И самое главное — это не решает проблему. Также не решает проблему отстрел, только стерилизация гуманна и эффективна, и горожане должны объединиться для безопасности их детей и здоровья (они же боятся отпускать детей). Стерилизация напрямую решает и проблему бешенства, все стерилизованные будут привиты. Многие просто не понимают сути проблемы и решения. Для религиозных людей мы тоже должны предложить решение: если религия запрещает, если они оплатят, мы будем стерилизовать их питомцев.

Уважаемый читатель! Вы помните мальчика Максима, который высказался за запрет отстрела собак? Так вот, устами младенца глаголет истина, так говорится в поговорке. Мы все понимаем, что мальчик прав. Мы видим отношение к бездомным животным в других странах мира. Мы все это видим, понимаем, знаем… но что мешает? Уважаемая мэрия, городской кенеш, что вам мешает остановить отстрелы, начать стерилизацию и организовать приют? Кому-то нужны эти отстрелы? И то, и другое требует денег. Но гуманнее же стерилизация. Программа «Кумайык» открыта к сотрудничеству и ждёт приглашения к началу работы в г.

Бишкеке. Уже есть отличные результаты в соседних городах и сёлах. Чего же мы ждём?

Итак, перед разработкой программ по уменьшению численности городских бездомных животных представляется необходимым изучение мирового опыта.

Отношение к бездомным собакам и кошкам в Турции

Отношение к бездомным животным в Турции совершенно другое. Здесь даже само государство о них заботится, а прохожие могут не опасаться, что собака укусит. Как правило, четверолапые просто прогуливаются по улицам или спят в тени деревьев. Их никто не трогает, и они отвечают взаимностью. Именно здесь впервые в мире стали использовать автоматизированные кормушки для бродячих кошек и собак.

И ещё в Турции животных наделили правами. По новому закону продавать собак и кошек в зоомагазинах запрещено, а также под запретом выступление диких зверей в цирках, работа дельфинариев. Новый закон предусматривает наказание для тех, кто жестоко обращается со своими питомцами. Согласно принятому нормативному акту, животные отныне считаются не товаром, а живыми и чувствующими существами с определёнными правами.

Закон также вводит понятие «надлежащего содержания питомцев» и предполагает денежное наказание для владельцев, которые недостаточно хорошо заботятся о своих четвероногих друзьях. Людям, уличённым в жестоком обращении с животным, может грозить тюремное заключение — до четырёх лет за лишение питомца жизни.

Одно из самых важных нововведений — обязательные микрочипирование и регистрация домашних животных. Эта мера должна обеспечить ответственность владельцев за дурное обращение с животным, в том числе остановить практику выкидывания собак и кошек на улицу. С перепроизводством щенков и котят будут бороться с помощью стерилизации неплеменных животных.

Также новый закон расширяет полномочия полиции, поскольку правоохранительные органы будут формировать специальные оперативные группы для выявления участников петушиных и собачьих боёв.

Отношение к бездомным собакам и кошкам в России

В Москве в 1999 году под давлением защитников животных и деятелей культуры отлов безнадзорных собак с целью усыпления прекращён. В 2002 году правительство Москвы одним из первых в России одобрило программу гуманного регулирования численности животных. На сегодняшний день программы по стерилизации бездомных животных действуют в ряде других регионов России: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре.

США и другие промышленно развитые страны

Наиболее успешно проблемы, связанные с безнадзорными животными, решаются в этих странах. В них на протяжении десятилетий сформировались системы контроля численности и содержания домашних животных, объединяющие муниципальные службы контроля и общественные организации. Число усыплений уменьшено до минимума, так как предложение практически сравнялось со спросом, а бездомные животные встречаются крайне редко (Скандинавия, Германия, Нидерланды, некоторые города в США). В ряде стран практикуются массовые просветительские кампании зоозащитников и проведение мероприятий по бесплатной стерилизации животных малоимущих владельцев. Животные в приютах, передаваемые новым владельцам, также стерилизуются. Основная тенденция — нестерилизованные животные должны оставаться в основном только у лицензированных заводчиков.

Подавляющее большинство стран Европейского союза, США, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия, наиболее развитые страны Латинской Америки характеризуются значительным количеством животных-компаньонов (собак и кошек), содержащихся в домах или квартирах владельцев.

Юго-Восточная Европа, Малая Азия, Ближний Восток, Африка, Южная и Юго-Восточная Азии

Города в этих странах исторически входят в область географического распространения городских уличных собак, обычно известных как городские собаки-парии. Это своеобразная экологическая форма бездомных, в определённой степени одичавших собак, обитающих по соседству с человеком на улицах южных городов и посёлков, зачастую в огромных количествах (до нескольких сотен тысяч в крупных поселениях).

Скорее всего, собаки-парии появились как компонент городского животного мира тысячи лет назад одновременно с возникновением городской цивилизации в вышеназванных регионах и всегда были весьма многочисленны. В Константинополе и Египте их описывали как характерную южную экзотику.

Стоит подчеркнуть, что статус некоторых собак-парий (а также уличных кошек) в некоторых странах не совсем соответствует российскому понятию «бездомный-бродячий», так как некоторые из них являются так называемыми «животными общин».

Основные направления работы по бездомным животным в развитых странах следующие:

1. Отлов и сеть приютов для уже имеющихся бездомных животных;

2. Профилактические меры по предотвращению бездомности.

1. Отлов и приюты. Основной формой работы с безнадзорными владельческими и бездомными животными в западных странах является безвозвратный отлов (то есть изъятие из городской среды без последующего возвращения животных на место отлова) и помещение отловленных животных в приюты. Они также активно действуют как центры сбора отказных, в том числе «излишних», животных у владельцев и как центры передачи животных новым владельцам. Длительность содержания животного до усыпления зависит от ряда условий, но не может быть меньше обязательного срока передержки. Усыпление (эвтаназия) рассматривается как неизбежная мера, так как приюты, выполняющие муниципальные программы (так называемые «приюты неограниченного приёма»), должны обеспечивать достаточную пропускную способность и быть всегда готовыми к поступлению новых животных.

Впрочем, наряду с крупными приютами «неограниченного приёма» существуют приюты различных размеров, частные или принадлежащие зоозащитным организациям, которые по этическим причинам не считают для себя возможным усыплять здоровых животных. Эти приюты прекращают приём животных, как только заканчиваются свободные места, для них принято название «приюты ограниченного приёма». Они содержат животных до тех пор, пока не найдётся новый владелец; или на протяжении всей жизни животного, если никто не захочет его взять.

2. Профилактические меры. Для снижения численности бездомных животных и, следовательно, уменьшения количества усыплений в приютах важнейшей профилактической мерой является стимулирование и пропаганда предотвращения размножения владельческих животных и повышение культуры их содержания.

Наряду с этим также вводятся меры противодействия бесконтрольному выгуливанию владельческих собак (иногда и кошек), по их регистрации и идентификации (жетоны, татуировка, микрочипы). Обычна обязательная государственная регистрация животных.

Отлов бездомных собак действует достаточно эффективно, выброшенные, беглые, бездомные собаки обычно изымаются из городской среды до того, как успевают одичать и (или) начнут размножаться.

Следует также всемерно поощрять уже имеющиеся благотворительные инициативы — создание общественных и частных приютов «ограниченного приёма» и помощь хозяевам стихийно возникших «приютов на квартире»; наладить информационное обеспечение для поиска новых хозяев (общественные «службы поиска» вроде Lalafo, «Добрые руки»). Необходимы кампании по содействию стерилизации собак и кошек у малоимущих владельцев и жителей сёл. Нужно правильно формировать общественное мнение о причинах и пагубности для людей и животных состояния бездомности, предотвращая выкидывание животных или разведение бездомных животных на улицах, во дворах. Необходимо призывать горожан забирать бездомных животных с улиц, а не бесконтрольно прикармливать их на улицах.

Элина Стейнберг, независимый эколог.

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