И русский в придачу

Восемнадцать школ получили учебно-материальную базу благодаря помощи Кыргызско-Российского Славянского университета. В целях популяризации русского языка подарили стенды для кабинетов русского языка школам Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской областей.

В начале года коллегия представителей КРСУ во главе с проректором по информации и связям с общественностью Леонидом Сумароковым отправилась в Кантскую среднюю школу №3 для презентации новой учебно-материальной базы. Она прошла в обновлённом кабинете перед отличниками девятых классов.

— Это первая школа в 2023 году, которую мы посетили в рамках года русского языка в СНГ как языка науки, образования и межнационального общения. Мы делаем это потому, что ученики показали своё трудолюбие и хорошие результаты в учёбе. Тот, кто хочет, всегда будет учиться, — отметил проректор.

Стенды для кабинета изготовлены в КРСУ на основе авторского проекта заместителя директора Института русского языка, доктора исторических наук Ольги Сумароковой. На их основе в 2021 году университет помог оборудовать учебные аудитории в трёх школах Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской областей. В 2022 году возможность изучать русский язык в обновлённых классах получили школьники Раззакова, Кадамжая, Таш-Кумыра, Нооката, Нарына, села Тепке Иссык-Кульской области.

Помимо кантской, в 2023 году подобные подарки получили три школы на юге Кыргызстана и ещё две в Чуйской области. Также представители вуза вручили ученикам набор книг о Великой Отечественной войне. Это «Сталинградский дневник Кыргызстана», где собраны истории о кыргызстанцах, участвовавших в Сталинградской битве (2 февраля отмечается 80-летие разгрома немецких войск под Сталинградом), «Билось каждое сердце как Брест» о пограничниках Киргизии, которые сражались на фронтах и защищали границы во время войны, и другие.

— Мало кто знает, но в 1942 году на границах Киргизской ССР велись боевые действия с бандформированиями афганских эмиссаров, — отмечает Леонид Сумароков.

По отзывам учителей, подаренные стенды, отражающие национально-культурные и исторические реалии, стали надёжным подспорьем в организации учебного процесса, поскольку служат эффективным инструментом достижения практических, общеобразовательных и развивающих целей.

После оборудования кабинетов КРСУ проведёт онлайн-встречу с учителями школ для дальнейшей работы по совершенствованию преподавания русского языка.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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